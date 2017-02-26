﻿ Для Казакевича, устроившего резню бензопилой в ТЦ, прокурор попросил 15 лет. 21.by
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Для Казакевича, устроившего резню бензопилой в ТЦ, прокурор попросил 15 лет

27.02.2017 15:47 — Разное | Ежедневник  
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Для Казакевича, устроившего резню бензопилой в ТЦ, прокурор попросил 15 лет

фото: sputnik.by

Гособвинитель считает его вину полностью доказанной и во время прений в суде вспомнил теракт в минском метро 6-летней давности.

Государственный обвинитель попросил назначить минчанину Владиславу Казакевичу, устроившему в ТЦ "Новая Европа", 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала Мингорсуда.

Прокурор считает, что ему в срок наказания должно быть учтен срок нахождения под стражей. Выступая в судебных прениях, гособвинитель заявил, что вина Казакевича полностью доказана в суде, а его действия "отличались особым цинизмом, жестокостью, пренебрежением к нормам морали".

 
 
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Гособвинитель считает его вину полностью доказанной и во время прений в суде вспомнил теракт в минском метро 6-летней давности.

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