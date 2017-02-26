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Для Казакевича, устроившего резню бензопилой в ТЦ, прокурор попросил 15 лет
27.02.2017 15:47 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Гособвинитель считает его вину полностью доказанной и во время прений в суде вспомнил теракт в минском метро 6-летней давности.
Государственный обвинитель попросил назначить минчанину Владиславу Казакевичу, устроившему в ТЦ "Новая Европа", 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает корреспондент
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Гособвинитель считает его вину полностью доказанной и во время прений в суде вспомнил теракт в минском метро 6-летней давности.
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