

фото: sputnik.by

Гособвинитель считает его вину полностью доказанной и во время прений в суде вспомнил теракт в минском метро 6-летней давности.

Государственный обвинитель попросил назначить минчанину Владиславу Казакевичу, устроившему в ТЦ "Новая Европа", 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала Мингорсуда.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Для Казакевича, устроившего резню бензопилой в ТЦ, прокурор попросил 15 лет Гособвинитель считает его вину полностью доказанной и во время прений в суде вспомнил теракт в минском метро 6-летней давности.

Прокурор считает, что ему в срок наказания должно быть учтен срок нахождения под стражей. Выступая в судебных прениях, гособвинитель заявил, что вина Казакевича полностью доказана в суде, а его действия "отличались особым цинизмом, жестокостью, пренебрежением к нормам морали".