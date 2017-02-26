В беседе с ведущим радио Sputnik Вячеславом Шараповым супруг знаменитой гимнастки легендарный "песняр" Леонид Борткевич рассказал о том, чьей инициативой был аукцион олимпийских медалей Ольги Корбут и каким образом он был организован.

"Эта история произошла так. Ольга еще в 90-х годах открывала Зал знаменитостей спортивной гимнастики в Калифорнии, я был там вместе с ней. И несколько месяцев назад ей позвонили и попросили о том, чтобы ее медали были в музее, чтобы как можно больше людей их увидело", — рассказал Борткевич.



© Sputnik Дмитрий Донской Гимнастка Корбут заработала $180 тысяч за проданные олимпийские медали

По словам супруга спортсменки, в калифорнийском Зале знаменитостей Ольгу Корбут считают лучшей гимнасткой мира, поскольку своими выступлениями она переломила историю гимнастики.

"Ольга согласилась, у нее четыре золотые медали, зачем они будут лежать дома, пусть люди их видят. И потом взял трубку известный меценат и предложил Ольге заплатить за них миллион. Ольга восприняла это как шутку, потому что сумма показалась ей нереальной. И вот тогда и поступило предложение выставить медали на аукцион", — уточнил Борткевич.

Собеседник Sputnik уточнил, что это уже не первый известный аукцион. В свое время рекордсмен в прыжках в длину продал свои медали на аукционе за сумму, превышающую миллион долларов.

"Она это решила не потому, что кушать нечего или деньги нужны. Совсем нет. Просто лежат эти медали где-то. Мы созванивались, и Ольга сказала, что может распоряжаться своими медалями, она их заработала и может себе это позволить. Это огромный труд, и физический, и моральный, она умница", — отметил Борткевич.

Известный "песняр" поделился воспоминаниями о праздновании юбилея спортивной гимнастики, организованного журналом "Sports Illustrated". На торжественном вечере присутствовали легенды современного спорта вместе с супругами, в том числе и пара Корбут — Борткевич.

"Они собрали 40 человек, которые не просто олимпийские чемпионы, а те, кто переломил историю спорта, сделал что-то особенное. Это Пеле, Навратилова… И мы с Ольгой приехали. Всем женщинам тогда вручили на память сережки с бриллиантами, а мужчинам галстуки от известного дизайнера. Вот и у меня этот галстук есть", — рассказал Борткевич.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут, выставившая на аукционе свои олимпийские награды, заработала 180 тысяч долларов, сообщается на сайте Heritage Auctions. Самым дорогим лотом стала командная золотая медаль Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, она ушла с молотка за 66 тысяч долларов.

Родившаяся в Беларуси спортсменка является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратным серебряным призером Игр. Она первой выполнила уникальный гимнастический элемент, названный впоследствии "петлей Корбут". С 1992 года Ольга Корбут живет в США.

Полную версию беседы с солистом легендарного ансамбля "Песняры" Леонидом Борткевичем о том, почему его супруга, знаменитая гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион коллекцию олимпийских наград, слушайте на радио Sputnik Беларусь.