|
Жильцы домов по Скорины собирают подписи против строительства"БелБиограда"
Жильцы домов на улице Скорины собирают подписи против строительства научно-технологического парка «БелБиоград». Проект входит в план детального планирования застройки района, который сейчас обсуждают в Первомайском районе.
Напомним, по
Научно-производственный корпус Национальной академии наук — это «БелБиоград». Он, как рассказывали ранее ученые, станет особой
Но жильцы домов, которые расположены возле участка, где планируют строить здание для большой науки и новейших технологий не согласны с планами архитекторов. И предлагают свои варианты. Например, исключить из проекта «БелБиоград». Аргументируют тем, что размещать производство возле жилых домов запрещено.
Вместо СТО предлагают построить продовольственный магазин с гостевой парковкой. А еще разместить шумозащитные вдоль многополосной трассы, которую хотят проложить вдоль железной дороги — или совсем исключить эту трассу. И построить в лесу на месте недостроя, который тут стоит, ФОК. Свои подписи жильцы дома планируют сегодня отправить в администрации Первомайского района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А вместо СТО жители квартала просят поставить магазин и парковку.
|
Архив (Разное)
Комментарии