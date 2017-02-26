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Жильцы домов по Скорины собирают подписи против строительства"БелБиограда"

27.02.2017 16:08 — Разное | Tut.by  
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Жильцы домов на улице Скорины собирают подписи против строительства научно-технологического парка «БелБиоград». Проект входит в план детального планирования застройки района, который сейчас обсуждают в Первомайском районе.

Напомним, по проекту в квартале улиц Ф. Скорины — Стариновской — Проектируемой № 1 — полосы отвода железной дороги — Проектируемой № 3 должны появиться административно-торговое здание, СТО. К тому же эту территорию рассматривают как перспективную для строительства научно-производственного корпуса Национальной академии наук, физкультурно-оздоровительного комплекса с пунктом проката велосипедов, тренажерным залом, кафе и четырех многоэтажных гаражей на 350, 900, 1000 и 1400 машино-мест. Все это, если будет одобрено, построят до 2030 года.


Научно-производственный корпус Национальной академии наук — это «БелБиоград». Он, как рассказывали ранее ученые, станет особой технологической зоной со специальным налоговым режимом, где будут реализованы проекты в сфере био-, нанотехнологий, фармацевтики, микро- и наносистемной техники.

Но жильцы домов, которые расположены возле участка, где планируют строить здание для большой науки и новейших технологий не согласны с планами архитекторов. И предлагают свои варианты. Например, исключить из проекта «БелБиоград». Аргументируют тем, что размещать производство возле жилых домов запрещено.

Вместо СТО предлагают построить продовольственный магазин с гостевой парковкой. А еще разместить шумозащитные вдоль многополосной трассы, которую хотят проложить вдоль железной дороги — или совсем исключить эту трассу. И построить в лесу на месте недостроя, который тут стоит, ФОК. Свои подписи жильцы дома планируют сегодня отправить в администрации Первомайского района.

 
 
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А вместо СТО жители квартала просят поставить магазин и парковку.

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