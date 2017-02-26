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Жарко: в Беларуси не планируют увеличивать размер семейного капитала
Размер семейного капитала в Беларуси увеличивать не планируется. Об этом в интервью журналу «Беларуская думка» заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, передает
— Что касается расширения направлений досрочного использования семейного капитала либо увеличения его размера, то этот вопрос в настоящее время не рассматривается, — заявил Василий Жарко. - В вопросе материнского капитала Беларусь не была, разумеется, первооткрывателем. В то же время следует отметить, что такая форма поддержки материнства далеко не массовое явление в мире.
Напомним, средства семейного капитала семья сможет направить на улучшение жилищных условий, получение образования, услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери. При этом средства могут быть использованы досрочно на получение платных медицинских услуг.
На 1 января в Беларусбанке было открыто 30 565 депозитных счетов по семейному капиталу на общую сумму более чем 305 миллионов долларов.
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Расширять список оснований для досрочного использования семейного капитала пока также не собираются, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.
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