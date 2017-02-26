Размер семейного капитала в Беларуси увеличивать не планируется. Об этом в интервью журналу «Беларуская думка» заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, передает БЕЛТА . Сейчас размер семейного капитала составляет 10 тысяч долларов.



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— Что касается расширения направлений досрочного использования семейного капитала либо увеличения его размера, то этот вопрос в настоящее время не рассматривается, — заявил Василий Жарко. - В вопросе материнского капитала Беларусь не была, разумеется, первооткрывателем. В то же время следует отметить, что такая форма поддержки материнства далеко не массовое явление в мире.

Напомним, средства семейного капитала семья сможет направить на улучшение жилищных условий, получение образования, услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери. При этом средства могут быть использованы досрочно на получение платных медицинских услуг.

На 1 января в Беларусбанке было открыто 30 565 депозитных счетов по семейному капиталу на общую сумму более чем 305 миллионов долларов.

Семейный капитал «заработал» в Беларуси с 1 января 2015 года. Право на поддержку в 10 тысяч долларов имеют граждане Беларуси при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года. При этом как минимум троим детям в семье не должно быть больше 18 лет. Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в Беларусбанке. Размер процентной ставки по депозитам на семейный капитал привязан к ставке LIBOR. Минфин пересматривает ставку по капиталу каждый год. Ее размер устанавливается на уровне ставки LIBOR на последний день календарного года, предшествующего календарному году начисления процентов. Ранее в Минфине сообщали, что в этом году на средства, которые будут храниться на депозитных счетах многодетных семей, доход будут начислять по ставке 1,68567% годовых.