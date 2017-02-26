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ЕС продлил на год санкции против четырех граждан Беларуси

27.02.2017 16:07 — Разное | БДГ  
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Совет Европейского союза продлил еще на один год санкции в отношении четырех граждан Беларуси, которые причастны к насильственному исчезновению людей в 1999-2000 годах.

Как сообщает БелаПАН, продлены до 28 февраля 2018 года санкции в отношении Владимир Наумов (бывший министр внутренних дел), Виктор Шейман (бывший глава Администрации президента), Юрий Сиваков (в период исчезновения политиков занимал должность главы МВД) и Дмитрий Павличенко (командир бригады спецназа внутренних войск МВД). Эти лица считаются причастными к насильственным исчезновениям двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста (Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский и Дмитрий Завадский) в 1999 и 2000 годах.

Также остается в силе эмбарго на поставки оружия (за исключением биатлонного оборудования) и замораживание счетов, запрет на выезд в ЕС в отношении указанных лиц.

«Ощутимые шаги, предпринимаемые Беларусью в вопросе уважения универсальных основополагающих свобод, верховенства права и прав человека, остаются ключевыми для формирования будущей политики ЕС в отношении Беларуси. Об этом было заявлено ранее в выводах Совета ЕС от 15 февраля 2016 года», — отмечается в сообщении.

Справка БДГ

Большую часть санкций против Беларуси ЕС отменил в феврале 2016 года. В силе осталось эмбарго на поставку оружия и персональные ограничения против четырех человек, которых ЕС считает причастными к исчезновениям оппозиционных политиков в 1999-2000 годах.

В конце октября прошлого года заместитель премьер-министра Анатолий Калинин во время официального визита в Брюссель предложил снять с Беларуси санкции. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан обещал обсудить этот вопрос. Белорусские эксперты считают, что вопрос даже не будет подниматься, так как причин для отмены оставшихся запретов нет.

 
 
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Совет Европейского союза продлил еще на один год санкции в отношении четырех граждан Беларуси, которые причастны к насильственному исчезновению людей в 1999-2000...

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