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ЕС продлил на год санкции против четырех граждан Беларуси
Совет Европейского союза продлил еще на один год санкции в отношении четырех граждан Беларуси, которые причастны к насильственному исчезновению людей в 1999-2000 годах.
Как сообщает
Также остается в силе эмбарго на поставки оружия (за исключением биатлонного оборудования) и замораживание счетов, запрет на выезд в ЕС в отношении указанных лиц.
«Ощутимые шаги, предпринимаемые Беларусью в вопросе уважения универсальных основополагающих свобод, верховенства права и прав человека, остаются ключевыми для формирования будущей политики ЕС в отношении Беларуси. Об этом было заявлено ранее в выводах Совета ЕС от 15 февраля 2016 года», — отмечается в сообщении.
Справка БДГ
Большую часть санкций против Беларуси ЕС отменил в феврале 2016 года. В силе осталось эмбарго на поставку оружия и персональные ограничения против четырех человек, которых ЕС считает причастными к исчезновениям оппозиционных политиков в 1999-2000 годах.
В конце октября прошлого года заместитель премьер-министра Анатолий Калинин во время официального визита в Брюссель
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Совет Европейского союза продлил еще на один год санкции в отношении четырех граждан Беларуси, которые причастны к насильственному исчезновению людей в 1999-2000...
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