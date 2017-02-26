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Минфин разместит на БВФБ облигации на 50 миллионов долларов
27.02.2017 16:02 — Разное | Ежедневник
фото: dev.by
Они будут предложены на аукционе процентных ставок.
2 марта Министерство финансов Беларуси проведет на БВФБ аукцион по размещению облигаций, номинированных в иностранной валюте. Объем эмиссии облигаций 238 выпуска составит 50 млн долларов. Номинал одной ценной бумаги — 1000 долларов.
Облигации будут размещаться через аукцион процентных ставок.
Таким образом, доходность ценных бумаг станет известной 2 марта. Минфин обязуется раз в полгода выплачивать по облигациям процентный доход, исходя из ставки, определенной во время аукциона.
Срок обращения облигаций 1891 день. Они должны быть погашены 6 мая 2022 года.
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Они будут предложены на аукционе процентных ставок.
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