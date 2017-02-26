﻿ Минфин разместит на БВФБ облигации на 50 миллионов долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минфин разместит на БВФБ облигации на 50 миллионов долларов

27.02.2017 16:02 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Минфин разместит на БВФБ облигации на 50 миллионов долларов

фото: dev.by

Они будут предложены на аукционе процентных ставок.

2 марта Министерство финансов Беларуси проведет на БВФБ аукцион по размещению облигаций, номинированных в иностранной валюте. Объем эмиссии облигаций 238 выпуска составит 50 млн долларов. Номинал одной ценной бумаги — 1000 долларов.

Облигации будут размещаться через аукцион процентных ставок.

Таким образом, доходность ценных бумаг  станет известной 2 марта. Минфин обязуется раз в полгода выплачивать по облигациям процентный доход, исходя из ставки, определенной во время аукциона.

Срок обращения облигаций 1891 день. Они должны быть погашены 6 мая 2022 года. 

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они будут предложены на аукционе процентных ставок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Жарко: в Беларуси не планируют увеличивать размер семейного капитала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика