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В Польше грузовик столкнулся с танком M1А2 Abrams на прицепе
ДТП с участием танкового тягача, на прицепе которого располагался американский M1А2 Abrams, произошло на дороге в районе города Мирославец,
Авария произошла 24 февраля. По предварительной информации, причиной столкновения стала неудачная попытка водителя грузовика выполнить маневр обгона. На снимках видно, что фрагменты грузового отсека застряли в бортовом экране танка.
В инциденте никто не пострадал. А вот другим водителям пришлось в течение нескольких часов должны были считаться с ограничениями на национальной дороге № 10, которая была заблокирована.
Это не первое ДТП в Польше с участием военной техники. Ранее мы писали, что опрокинувшийся грузовик армии США
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Фрагменты грузового отсека застряли в бортовом экране танка.
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