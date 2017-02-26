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В Польше грузовик столкнулся с танком M1А2 Abrams на прицепе

27.02.2017 16:26 — Разное | Tut.by  
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ДТП с участием танкового тягача, на прицепе которого располагался американский M1А2 Abrams, произошло на дороге в районе города Мирославец, сообщает польский информационный портал Onet.pl.


Фото: szczecin.onet.pl

Авария произошла 24 февраля. По предварительной информации, причиной столкновения стала неудачная попытка водителя грузовика выполнить маневр обгона. На снимках видно, что фрагменты грузового отсека застряли в бортовом экране танка.

В инциденте никто не пострадал. А вот другим водителям пришлось в течение нескольких часов должны были считаться с ограничениями на национальной дороге № 10, которая была заблокирована.


Фото: szczecin.onet.pl

Фото: szczecin.onet.pl

Это не первое ДТП в Польше с участием военной техники. Ранее мы писали, что опрокинувшийся грузовик армии США рассыпал по трассе танковые снаряды. Тогда армейский грузовик потерял управление, его занесло, и машина вылетела с дороги.

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Фрагменты грузового отсека застряли в бортовом экране танка.

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