ДТП с участием танкового тягача, на прицепе которого располагался американский M1А2 Abrams, произошло на дороге в районе города Мирославец, сообщает польский информационный портал Onet.pl.



Фото: szczecin.onet.pl

Авария произошла 24 февраля. По предварительной информации, причиной столкновения стала неудачная попытка водителя грузовика выполнить маневр обгона. На снимках видно, что фрагменты грузового отсека застряли в бортовом экране танка.

В инциденте никто не пострадал. А вот другим водителям пришлось в течение нескольких часов должны были считаться с ограничениями на национальной дороге № 10, которая была заблокирована.



Фото: szczecin.onet.pl



Фото: szczecin.onet.pl

Это не первое ДТП в Польше с участием военной техники. Ранее мы писали, что опрокинувшийся грузовик армии США рассыпал по трассе танковые снаряды. Тогда армейский грузовик потерял управление, его занесло, и машина вылетела с дороги.