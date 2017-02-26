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В Берлине стритрейсеров приговорили к пожизненному заключению за смертельное ДТП
Земельный суд Берлина приговорил к пожизненному тюремному сроку двух стритрейсеров, которые во время гонки по центру германской столицы спровоцировали смертельное ДТП. Об этом сообщает агентство DPA.
Таким образом, суд удовлетворил иск стороны обвинения, требовавшей пожизненного срока и квалифицировавшей произошедшее как предумышленное убийство.
Авария, в результате которой погиб пожилой человек, произошла в феврале 2016 года. Двое молодых людей на спортивных машинах устроили уличные гонки по Берлину, разгоняясь до 160 км/ч и игнорируя запрещающие сигналы светофоров. В итоге на центральной улице западного Берлина Курфюрстендамм они столкнулись с внедорожником, водитель которого от полученных травм скончался.
Власти в Германии впервые вынесли столь жесткое решение, осудив гонщиков по статье «Убийство», а не «Причинение смерти по неосторожности».
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Жертвой ДТП, спровоцированного стритрейсерами, стал водитель внедорожника. Обвинение квалифицировало произошедшее как предумышленное убийство.
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