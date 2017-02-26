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В Минске пьяный мужчина пошел на красный и попал под маршрутку

27.02.2017 16:40 — Разное | Tut.by  
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В Минске пьяный пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора и попал под маршрутку. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

Наезд произошел днем 27 февраля на столичной улице Железнодорожной. 49-летний водитель микроавтобуса Fiat (маршрутное такси) ехал со стороны улицы Прямой в направлении Уманской и сбил мужчину (около 55 лет), который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

— Маршрутное такси ехало в крайней правой полосе. В соседней полосе ехала «Газель», водитель которой вовремя увидел переходящего дорогу мужчину и остановился. Водитель маршрутки не успел среагировать на вышедшего из-за микроавтобуса пешехода и зацепил его, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу для обследования. Установлено, что он был пьян.

 
Теги: Минск
 
 
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С травмами различной степени тяжести пешехода доставили в больницу для обследования.

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