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Мужчины в соку: в Италии прошла традиционная "Апельсиновая битва"

27.02.2017 16:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Традиционный карнавал, главным событием которого является "Апельсиновая битва" завершился в итальянском городке Иврея. Он проходит в феврале, накануне великого поста.

По легенде когда-то дочь мельника отказала местному герцогу в "праве первой ночи" и отрезала ему голову, ее поддержала городская беднота, с тех пор апельсины символизируют отрезанную голову герцога, а оранжевый цвет — символ мятежников.

Участники карнавала надевают средневековые костюмы и, вооружившись апельсинами, бросают их в команду противника. Удовольствие вволю пробросаться апельсинами стоит около €8. Но турист не может стать участником команды, пока его туда не пригласит кто-то из ее членов. Только после того, как человек наденет специальную оранжевую шапочку он — участник битвы.

Учитывая особую травматичность игры, воюют преимущественно мужчины. Но травм избежать не удается, даже несмотря на защитную экипировку. В нынешнем году попали в больницу около 70 человек. Впрочем, еще 28 туристам понадобилась помощь медиков из-за того, что они не смогли верно рассчитать дозу глинтвейна и вина, которые льются в эти дни в Ивреа рекой.

Изначально в карнавале использовались яблоки, ведь апельсины не растут в этой части Италии. Но со временем участники битвы перешли на более традиционный итальянский фрукт, а подпорченные апельсины, которые уже нельзя продать, сюда привозят в больших количествах из Сицилии.

 
 
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На знаменитую битву цитрусовыми, которая проходит в итальянском городке Иврея в конце февраля, прибыло около 7 тысяч туристов.

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