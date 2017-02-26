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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

27.02.2017 16:48 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

фото: 1prof.by

Беларусь с 1 марта 2017 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Беларуси N160 от 25 февраля.

Так, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 89,5 доларов до 91 доллара за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин вырастет с 49,2 долларов до 50 долларов за 1 тонну, на товарные бензины - с 26,8 долларов до 27,3 долларов за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 27,3 долларов за 1 тонну (была 26,8). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля 2017 года. Тогда они также были снижены.

Беларусь с 2010 года полностью унифицировала с Россией ставки экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. Кроме того, республика в соответствии с межправсоглашением, которое регулирует механизм распределения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, перечисляет в бюджет РФ весь объем экспортных пошлин на нефтепродукты, полученные из российской нефти.

 
 
 
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Беларусь с 1 марта 2017 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза...

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