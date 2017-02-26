МИНСК, 27 фев – Sputnik. Белорусским рыболовом со среды 1 марта нельзя будет ловить в водоемах республики щуку, сообщили Sputnik в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Сроки весеннего запрета предусмотрены Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Так, по информации БООР с 1 марта по 15 апреля ловля щуки будет запрещена в Минской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Брестской областях, в Витебской области запрет сдвинут по времени – с 9 марта по 25 апреля.

В обществе напомнили, что по-прежнему в Беларуси рыбакам нельзя ловить сома – ограничения действуют до 31 марта. В то же время с 1 марта открывается сезон ловли налима – введенный 25 декабря запрет истекает 28 февраля.

В БООР также сообщили, что рыбакам при нарушении запрета грозит штраф – за каждую выловленную щуку придется заплатить 9 базовых величин (207 рублей).