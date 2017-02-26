Повреждением имущества закончилась очередная разборка в очереди на въезд в сервисную зону к пункту пропуска «Брест». Два автомобилиста не поделили очередь и подрались. На место выехала ГАИ и милиция.



Фото: «Виртуальный Брест»

Сообщение об инциденте в ГАИ поступило 27 февраля в 9.17. Очевидцы произошедшего сообщили AUTO.TUT.BY, что два водителя Audi выезжали с территории ближайшей АЗС прямо к шлагбауму сервисной зоны. При этом движение прямо на данном участке запрещено. При выезде с АЗС можно повернуть только налево или только направо. Первой к въезду в сервисную зону приехала Audi 80, второй — Audi A6. Водитель Audi A6 не рассчитал боковой интервал и задел Audi 80. Водители вышли из автомобилей, завязалась словесная перепалка, во время которой водитель А6 разбил ногой переднюю фару Audi 80. Водитель «пострадавшего» авто в ответ достал молоток и разбил заднее стекло А6.

На место вызвали сотрудников ГАИ и милиции. В результате участники конфликта примирились. Во время составления административного материала водитель Audi 80 сообщил Госавтоинспектору, что никаких претензий к водителю Audi A6 по поводу ДТП, из-за которого все и началось, не имеет.

Тем не менее мужчин привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель Audi 80 получил протокол за нарушение требований дорожного знака. Его оппонента привлекли по этой же статье КоАП, а также за отсутствие техосмотра повторно в течение года и нарушение правил расположение транспортных средств на проезжей части, сообщили в ГАИ региона.

По факту разбитого стекла милиция проводит проверку, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Конфликты в очереди на въезд в сервисную зону происходят регулярно. Как правило, их причиной становится желание некоторых водителей поскорее проехать за шлагбаум. Излюбленный способ объехать очередь — вклиниться в «колейку» с территории близдажащей АЗС. Организованные группы водителей разработали целую схему: пока один автомобиль блокирует очередь на выезде из АЗС, другие проезжают и становятся перед ним.

Проблема до сих пор остается неразрешенной. Ситуация улучшается лишь в присутствии сотрудников ГАИ, которые регулярно выезжают на проблемный участок.



Фото: «Виртуальный Брест»