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Новый год начался с сокращения рабочих мест

27.02.2017 17:14 — Разное | Ежедневник  
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Новый год начался с сокращения рабочих мест

фото: ngzt.ru

Национальный статистический комитет опубликовал данные о количестве принятых и уволенных в январе 2017 года. Всего за первый месяц года на работу было принято 39 971 человека, а уволено — 44 627.

Всего за январь было уволено на 4 656 человек больше, чем принято на работу. Дополнительно создаваемые рабочие места на одних предприятиях не могут компенсировать сокращение числа рабочих мест в других сферах.

Всего в январе на работу приняли 39 971 человека, а уволили 44 627.

В промышленности уволили на 1019 человек больше, чем приняли на работу, или 9 261 против 8 242. Более полутысячи рабочих мест сократилось в обрабатывающей промышленности.

Высокие темпы сокращения штатов продолжаются в строительстве. За январь уволили на 1103 человека больше ,чем приняли на работу, или 4 355 против 3 252.

Заметный вклад в январе в рост числа уволенных внесли оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств. Здесь за первый месяц года на чистой основе было уволено 1904 человека. Всего уволили 7 346, а взяли на работу – только 5 442. 

 
 
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Национальный статистический комитет опубликовал данные о количестве принятых и уволенных в январе 2017 года. Всего за первый месяц года на работу было принято 39 971...

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