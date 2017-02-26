МИНСК, 27 фев — Sputnik. Беларусь планирует защищать свой национальный доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности в марте-апреле 2017 года на площадке МАГАТЭ, сообщили Sputnik в Госатомнадзоре МЧС республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск ответил Меркель: мы открыты для всех экспертов на БелАЭС

В настоящее время завершается очередной цикл рассмотрения национальных докладов стран о выполнении Конвенции: с 27 марта по 7 апреля 2017 года в штаб-квартире МАГАТЭ состоится совещание договаривающихся сторон Конвенции, в ходе которого предусмотрено их рассмотрение и защита.

"Седьмой национальный доклад Беларуси вызвал повышенный интерес, сопоставимый с интересом к докладам стран с развитой ядерной энергетикой. В рамках установленных МАГАТЭ процедур к нему поступило 214 вопросов, на каждый из которых дан обстоятельный ответ", — отметили в Госатомнадзоре.

Там пояснили, что к последнему докладу Беларуси поступило в три раза больше вопросов, чем к прошлому страновому докладу. Для сравнения, к докладу России было задано 242 вопроса, Украины — 196, Канады — 164 вопроса.

Наибольшее количество вопросов к белорусскому докладу касалось таких тем, как "законодательная и регулирующая основа", "регулирующий орган" и "приоритетность безопасности".

"В соответствии с установленной процедурой, защита национальных докладов состоится в марте-апреле 2017 г. на площадке МАГАТЭ в ходе очередного совещания Договаривающихся сторон", — проинформировали в надзорном ведомстве.



© Sputnik Сергей Пивоваров Студенты-атомщики из БНТУ прошли практику на Ростовской АЭС

Там напомнили, что согласно установленным процедурам, страны-участники (договаривающиеся стороны) Конвенции готовят национальные доклады о ее выполнении раз в 3 года.

Седьмой национальный доклад Беларуси был подготовлен в августе 2016 года. Документ иллюстрирует выполнение страновых обязательств республики в 2013-2016 годах, с учетом реализации государственного решения о строительстве в Беларуси первой АЭС, и действий вовлеченных государственных органов и организаций по его выполнению.