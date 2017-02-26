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Защита доклада РБ о ядерной безопасности пройдет в МАГАТЭ весной

27.02.2017 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Беларусь планирует защищать свой национальный доклад о выполнении Конвенции о ядерной безопасности в марте-апреле 2017 года на площадке МАГАТЭ, сообщили Sputnik в Госатомнадзоре МЧС республики.

Защита доклада РБ о ядерной безопасности пройдет в МАГАТЭ весной
© Sputnik / Виктор Толочко
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В настоящее время завершается очередной цикл рассмотрения национальных докладов стран о выполнении Конвенции: с 27 марта по 7 апреля 2017 года в штаб-квартире МАГАТЭ состоится совещание договаривающихся сторон Конвенции, в ходе которого предусмотрено их рассмотрение и защита.

"Седьмой национальный доклад Беларуси вызвал повышенный интерес, сопоставимый с интересом к докладам стран с развитой ядерной энергетикой. В рамках установленных МАГАТЭ процедур к нему поступило 214 вопросов, на каждый из которых дан обстоятельный ответ", — отметили в Госатомнадзоре.

Там пояснили, что к последнему докладу Беларуси поступило в три раза больше вопросов, чем к прошлому страновому докладу. Для сравнения, к докладу России было задано 242 вопроса, Украины — 196, Канады — 164 вопроса.

Наибольшее количество вопросов к белорусскому докладу касалось таких тем, как "законодательная и регулирующая основа",  "регулирующий орган" и "приоритетность безопасности".

"В соответствии с установленной процедурой, защита национальных докладов состоится в марте-апреле 2017 г. на площадке МАГАТЭ в ходе очередного совещания Договаривающихся сторон", — проинформировали в надзорном ведомстве.

Защита доклада РБ о ядерной безопасности пройдет в МАГАТЭ весной
© Sputnik Сергей Пивоваров
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Там напомнили, что согласно установленным процедурам, страны-участники (договаривающиеся стороны) Конвенции готовят национальные доклады о ее выполнении раз в 3 года.

Седьмой национальный доклад Беларуси был подготовлен в августе 2016 года. Документ иллюстрирует выполнение страновых обязательств республики в 2013-2016 годах, с учетом реализации государственного решения о строительстве в Беларуси первой АЭС, и действий вовлеченных государственных органов и организаций по его выполнению.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский национальный доклад вызвал повышенный интерес, к нему поступило более 200 вопросов, на каждый из которых в Минске дали обстоятельный ответ.

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