|
Студент с бензопилой: через 15 лет вернусь и закончу начатое
27.02.2017 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Минский городской суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении
Подробности очередного дня судебного заседания на радио Sputnik Беларусь рассказала корреспондент Sputnik Тамара Беляева.
"Выступая в судебных прениях, гособвинитель заявил, что вина Казакевича полностью доказана в суде, а его действия отличались особым цинизмом, жестокостью, пренебрежением к нормам морали", — отметила Беляева.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации корреспондента, во время судебных прений государственный обвинитель сравнил резню в ТЦ "Новая Европа" с терактом на станции метро Октябрьская Минского метрополитена весной 2011 года. По словам прокурора, те события "оставили в душах всех граждан Беларуси ужас и боль".
Также прокурор напомнил суду о плане Казакевича убить как можно большее количество человек в МИТСО, но этот план не был приведен в исполнение.
"Основная часть выступления прокурора в судебных прениях длилась около часа. При этом его мать, сидевшая рядом с пострадавшими, практически все это время рыдала, закрыв шалью лицо", — рассказала Беляева.
Прокурор попросил суд учесть несовершеннолетний возраст обвиняемого, а также опасность совершенных деяний и то, что он не раскаялся в содеянном.
"Сам Казакевич сожалеет, что он не выполнил своих планов о массовом убийстве. И он добавил, что надеется вернуться и закончить начатое", — рассказала корреспондент.
Во время судебного заседания
Подробности очередного дня судебного заседания по делу о резне бензопилой в ТЦ "Новая Европа" слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гособвинитель попросил суд назначить студенту Владиславу Казакевичу, устроившему резню в ТЦ "Новая Европа", 15 лет лишения свободы, сам обвиняемый высказал...
|
Архив (Разное)
Комментарии