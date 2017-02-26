Минский городской суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении студента первого курса МИТСО Владислава Казакевича , который воскресным вечером 8 октября 2016 года с бензопилой и топором напал на посетительниц и продавцов торгового центра "Новая Европа". Одна из женщин погибла на месте, две получили ранения.

Подробности очередного дня судебного заседания на радио Sputnik Беларусь рассказала корреспондент Sputnik Тамара Беляева.

"Выступая в судебных прениях, гособвинитель заявил, что вина Казакевича полностью доказана в суде, а его действия отличались особым цинизмом, жестокостью, пренебрежением к нормам морали", — отметила Беляева.



© Sputnik / Виктор Толочко Адвокат просит оправдать Казакевича по части предъявленного обвинения

По информации корреспондента, во время судебных прений государственный обвинитель сравнил резню в ТЦ "Новая Европа" с терактом на станции метро Октябрьская Минского метрополитена весной 2011 года. По словам прокурора, те события "оставили в душах всех граждан Беларуси ужас и боль".

Также прокурор напомнил суду о плане Казакевича убить как можно большее количество человек в МИТСО, но этот план не был приведен в исполнение.

"Основная часть выступления прокурора в судебных прениях длилась около часа. При этом его мать, сидевшая рядом с пострадавшими, практически все это время рыдала, закрыв шалью лицо", — рассказала Беляева.

Прокурор попросил суд учесть несовершеннолетний возраст обвиняемого, а также опасность совершенных деяний и то, что он не раскаялся в содеянном.

"Сам Казакевич сожалеет, что он не выполнил своих планов о массовом убийстве. И он добавил, что надеется вернуться и закончить начатое", — рассказала корреспондент.

Во время судебного заседания муж убитой в ТЦ "Новая Европа" Елены Александронец заявил, что вина Казакевича в совершении жестокого преступления полностью доказана, и попросил суд применить "самое суровое наказание". Мать убитой женщины также попросила наказания "по всей строгости закона".

Подробности очередного дня судебного заседания по делу о резне бензопилой в ТЦ "Новая Европа" слушайте на радио Sputnik Беларусь.