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Китай достроил второй авианосец
В Сети
Первенец, судя по очертаниям, построен с учетом наработок советских конструкторов по проекту 1143. Китай уже давно эксплуатирует бывший советский тяжелый авианесущий крейсер «Варяг» советского проекта 1143.6, который теперь называется «Ляонин», поэтому хорошо знаком с сильными и слабыми сторонами конструкции.
Водоизмещение нового авианосца, получившего обозначение Тип 001А — 50−55 тысяч тонн. Основу летной группы составляют истребители Shenyang J-15, копии советского палубного истребителя Су-33. Всего на корабле будет базироваться до 40 летательных аппаратов.
Постройка нового корабля является частью
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Водоизмещение нового авианосца, получившего обозначение Тип 001А - 50−55 тысяч тонн.
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