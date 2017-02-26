Высокий средний балл в зачетке – результат не только глубоких знаний и счастливых билетов на экзаменах. Успех зависит и от удачного решения «квартирного вопроса» во время сессии. В том числе и в плане экономии. Возможно ли сэкономить «бедному студенту» на съеме жилья в столице? Вполне.

Что там с ценами?

Как утверждают аналитики realt.by, в январе 2017 года количество предложений на рынке арендного жилья в Минске выросло на 8%, а цены начали снижаться. Если постараться, то снять квартиру на время сессии получится менее чем за $150 (однокомнатную). При том, что на конец января средняя стоимость за аренду однокомнатной квартиры составляла $221, двухкомнатной – $281.

Как действуем? Правила съема

Торгуйтесь. Предложений в городе достаточно. Арендодатели стали более сговорчивыми. А повод поторговаться всегда найдется. Да хоть бы капающий кран на кухне…

Ищите квартиры и комнаты в «бюджетных» районах Минска. Так, в Чижовке, Сухарево, Зеленом Луге, в Каменной Горке можно отыскать однокомнатные квартиры по $150 (а то и ниже) и двухкомнатные – до $200. В центре будет дороже.

Кооперируйтесь с друзьями-подружками. Даже если снять «двушку» на пару с коллегой за $250, все равно выиграете. А если на троих или четверых – тем более.

Хороший вариант сэкономить – снять комнату в Минске на время сессии. Можно отыскать за $50-80 в месяц. Еще более экономно – по старинке найти приют у «студенческой» бабушки. Обойдется от 7 до 10 рублей в сутки. От 10 рублей берут за сутки проживания минские хостелы.

на время сессии. Можно отыскать за $50-80 в месяц. Еще более экономно – по старинке найти приют у «студенческой» бабушки. Обойдется от 7 до 10 рублей в сутки. От 10 рублей берут за сутки проживания минские хостелы. Если располагаете временем, ищите без посредников. Прозвоните знакомых, методично просматривайте объявления в интернете, дайте свое. Но время тоже деньги. Поэтому многие предпочитают заказать риелторскую услугу и тем самым обеспечить себе юридическую поддержку и сэкономить время на поиски.

Несколько советов напоследок

Вопрос, где остановиться в Минске на время сессии, лучше задать себе за месяц-полтора до начала экзаменов. И сразу же организовать поисковый штурм. Если дотянуть до последнего, сэкономить будет сложнее – цены на аренду жилья в столице могут подскочить.

И о безопасности. Прежде чем передавать деньги, попросите арендодателя подтвердить, что он является собственником сдаваемого жилья. Факт передачи денег зафиксируйте, хотя бы в расписке о получении. Опыт показывает, что безопаснее всего – заключение договора аренды.

Успешного вам съема и удачной сдачи экзаменов!