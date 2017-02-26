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Как сэкономить студенту на аренде жилья
Высокий средний балл в зачетке – результат не только глубоких знаний и счастливых билетов на экзаменах. Успех зависит и от удачного решения «квартирного вопроса» во время сессии. В том числе и в плане экономии. Возможно ли сэкономить «бедному студенту» на съеме жилья в столице? Вполне.
Что там с ценами?
Как утверждают аналитики realt.by, в январе 2017 года количество предложений на рынке арендного жилья в Минске выросло на 8%, а цены начали снижаться. Если постараться, то
Как действуем? Правила съема
Несколько советов напоследок
Вопрос, где остановиться в Минске на время сессии, лучше задать себе за месяц-полтора до начала экзаменов. И сразу же организовать поисковый штурм. Если дотянуть до последнего, сэкономить будет сложнее – цены на аренду жилья в столице могут подскочить.
И о безопасности. Прежде чем передавать деньги, попросите арендодателя подтвердить, что он является собственником сдаваемого жилья. Факт передачи денег зафиксируйте, хотя бы в расписке о получении. Опыт показывает, что безопаснее всего – заключение договора аренды.
Успешного вам съема и удачной сдачи экзаменов!
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Высокий средний балл в зачетке – результат не только глубоких знаний и счастливых билетов на экзаменах. Успех зависит и от удачного решения «квартирного вопроса»...
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