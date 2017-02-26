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Новый скандал "Оскара-2017": на церемонии вручения по ошибке почтили память живого продюсера

27.02.2017 17:34 — Разное | Tut.by  
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На церемонии вручения «Оскара» перепутали не только конверты с победителями в номинации «Лучший фильм», но и фото умершего художника по костюмам Джанет Паттерсон. Продюсер из Австралии Джен Чепмэн шокирована накладкой, в результате которой ее фотография появилась на экране вместо портрета покойной Джанет. Об этом сообщил на своем сайте журнал Variety.


Традиционно на «Оскаре» почтили память умерших за последний год деятелей киноискусства, параллельно их фотографии появлялись на большом экране. В трибьют-видео вспомнили Антона Ельчина, Джона Херта, Кэрри Фишер, Дебби Рейнольдс, Джина Уайлдера, Мэри Тайлер Мур и других. Среди них была ушедшая из жизни в октябре прошлого года Паттерсон, которая четыре раза была номинирована на «Оскар». Когда актриса Дженнифер Эннистон, которая озвучивала список, назвала имя покойной, на экране появилась фотография Чепмэн. «Я была очень опечалена использованием моего образа вместо портрета моей покойной подруги Джанет Паттерсон, с которой мы долгое время работали вместе», — приводит журнал Variety слова продюсера.

«Я жива, чувствую себя хорошо и продолжаю активно работать в качестве продюсера», — заявила Чепмэн.

Это не единственная накладка церемонии в 2017 году. Награду в категории «Лучший фильм» после конфуза взял «Лунный свет». Дело в том, что сперва академики вскрыли ошибочный конверт с названием «Ла-Ла Ленд» — и это не было шуткой.

 

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Организаторы перепутали не только конверты с победителями, но и фото умершего художника по костюмам.

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