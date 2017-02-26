|
Петиция против капканов уже собрала больше 5 тыс. подписей
27.02.2017 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев — Sputnik. Петицию за запрет в Беларуси использования охотничьих капканов уже поддержали свыше пяти тысяч человек.
© REUTERS Василий Федосенко
Петицию с призывом запретить в Беларуси капканную охоту зоозащитники
Всего за несколько дней под петицией оставили свои подписи свыше пяти тысяч человек.
"Капкан – это подло, надо проститься с этим пережитком прошлого", – уверен директор организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Александр Винчевский.
Даже с меньшим количеством подписей в Беларуси некоторые петиции уже побеждали: так, пять лет назад 4,5 тысячи подписей помогли активистам закрыть весеннюю охоту на водоплавающих птиц и сократить список охотничьих видов уток. Три года назад активисты при помощи 5,8 тысяч подписей добились запрета добычи торфа в заказнике "Ветеревичи".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зоозащитники уверены: использовать капкан – подло, а сам инструмент является пережитком прошлого.
|
Архив (Разное)
Комментарии