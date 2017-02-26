МИНСК, 27 фев — Sputnik. Петицию за запрет в Беларуси использования охотничьих капканов уже поддержали свыше пяти тысяч человек.



© REUTERS Василий Федосенко Зоозащитники призывают запретить капканы в Беларуси

Петицию с призывом запретить в Беларуси капканную охоту зоозащитники разместили в интернете на минувшей неделе после публикации в сети фоторепортажа о ловле капканами волков.

Всего за несколько дней под петицией оставили свои подписи свыше пяти тысяч человек.

"Капкан – это подло, надо проститься с этим пережитком прошлого", – уверен директор организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Александр Винчевский.

Даже с меньшим количеством подписей в Беларуси некоторые петиции уже побеждали: так, пять лет назад 4,5 тысячи подписей помогли активистам закрыть весеннюю охоту на водоплавающих птиц и сократить список охотничьих видов уток. Три года назад активисты при помощи 5,8 тысяч подписей добились запрета добычи торфа в заказнике "Ветеревичи".