﻿ На трассе в Молодечненском районе Volkswagen Transporter насмерть сбил пенсионера. 21.by
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На трассе в Молодечненском районе Volkswagen Transporter насмерть сбил пенсионера

27.02.2017 17:52 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 25 февраля, около 21.00, вблизи деревни Сосновый Бор Молодечненского района.


Фото: ГАИ Минской области

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, 25 летний водитель Volkswagen Transporter ехал по трассе Минск — Молодечно — Нарочь и на 78 километре дороги совершил наезд на 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионер от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. В ГАИ отметили, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

 
Теги: Минск
 
 
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Наезд произошел 25 февраля, около 21.00, вблизи деревни Сосновый Бор.

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