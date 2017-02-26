Смертельный наезд произошел 25 февраля, около 21.00, вблизи деревни Сосновый Бор Молодечненского района.



Фото: ГАИ Минской области

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, 25 летний водитель Volkswagen Transporter ехал по трассе Минск — Молодечно — Нарочь и на 78 километре дороги совершил наезд на 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионер от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. В ГАИ отметили, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.