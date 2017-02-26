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МВД не готово обсуждать вопрос о пересмотре сроков за распространение наркотиков

27.02.2017 17:47 — Разное | Ежедневник  
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МВД не готово обсуждать вопрос о пересмотре сроков за распространение наркотиков

фото: telegraf.com.ua

Об этом заявил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Андрей Саладовников.

Саладовников заявил об этом, комментируя ранее озвученную в Беларуси инициативу о внесении в статью 328 УК РБ новых пунктов, которые позволят смягчить наказание за данный вид преступления, пишет БЕЛТА.

Данная инициатива заключается в сокращении сроков для тех, кто попадается в первый раз с небольшими дозами наркотиков на так называемом бытовом сбыте во время совместного употребления.

«На сегодняшний день МВД не готово обсуждать данный вопрос, потому что те рычаги и возможности, которые у нас есть, реально эффективно влияют на ситуацию в стране», - сказал специалист.

При этом он не исключил, что в ближайшем будущем к обсуждению этого вопроса могут вернуться. «Возможно, в ближайшем будущем мы и будем обсуждать эти вопросы, и будем разговаривать с законодателями, но пока мы не готовы это обсуждать».


 

 
 
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Об этом заявил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Андрей Саладовников.

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