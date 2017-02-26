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В Гродно пьяный водитель Mazda вез детей в сад и сбил женщину с ребенком
В Гродно пьяный водитель вез детей в детский сад и сбил на переходе женщину с ребенком. Об этом
Наезд произошел утром 27 февраля. 33-летний водитель Mazda накануне вечером пил пиво, а утром повез детей в сад. При проезде пешеходного перехода, расположенного на улице Весенней, он поздно заметил женщину с ребенком на руках и сбил ее. В результате ДТП она получила травмы, медики оказывали ей помощь.
В ходе разбирательства выяснилось, что водитель Mazda был пьян. Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в организме мужчины превышало допустимое более чем в два раза.
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Содержание алкоголя в организме мужчины превышало допустимое более чем в два раза.
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