В Гродно пьяный водитель вез детей в детский сад и сбил на переходе женщину с ребенком. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Наезд произошел утром 27 февраля. 33-летний водитель Mazda накануне вечером пил пиво, а утром повез детей в сад. При проезде пешеходного перехода, расположенного на улице Весенней, он поздно заметил женщину с ребенком на руках и сбил ее. В результате ДТП она получила травмы, медики оказывали ей помощь.





В ходе разбирательства выяснилось, что водитель Mazda был пьян. Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в организме мужчины превышало допустимое более чем в два раза.