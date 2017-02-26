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"Нет торговли и мешают законы". ИП рассказали о своих проблемах и выбрали лучший регион для бизнеса

27.02.2017 18:07 — Разное | Tut.by  
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«У предпринимателей нет торговли, им мешают законы и указы. Из-за этого все остальное — аренда, конфискации и налоги — уходит на второй план, — заявил лидер «Перспективы» Анатолий Шумченко, подводя итоги конкурса «Лучший регион для индивидуального предпринимательства Беларуси в 2016 году». Самые комфортные условия для ипэшников, по мнению «Перспективы», создали в Минске.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

По словам Анатолия Шумченко, чтобы определить лучший регион для бизнеса, «Перспектива» проанализировала официальные статистические данные на 1 января прошлого года. Чтобы составить рейтинг, учитывали такую информацию, как количество ипэшников, налоговые поступления, которые поступили от них, число магазинов, торговых мест на рынках и в торговых центрах.

Первая строчка в итоге осталась за Минском. Столица вышла в лидеры за счет самых лучших показателей розничного товарооборота среди всех регионов, а также по налогам, которые уплатили ИП. Второе место в конкурсе заняла Брестская область, а третье — Гомельская. Дальше расположились Гродненская, Минская, Витебская и Могилевская области.

— Из общих тенденций — снижение удельного веса ИП в общем объеме розничного товарооборота, это произошло во всех регионах, в том числе и в Минске. Число ИП сокращается в региональном разрезе, — уточнил Анатолий Шумченко.

Сами предприниматели выбрали лучшим регионом для ведения бизнеса Брестскую область, а худшим — Минскую и Могилевскую области. Минск расположился на 5-й строчке.

— Мы провели анкетирование предпринимателей, в нем приняли участие 300 человек. Они отвечали на такие вопросы, как изменился уровень их дохода по сравнению с 2015 годом, сколько было проверок контролирующих органов. ИП также оценивали, как сказывается работа местных властей на ведении бизнеса, — уточнил Анатолий Шумченко.

В опросе участвовали ипэшники, которые торгуют легпромом на рынках и в торговых центрах.

— Большинство индивидуальных предпринимателей, которые торгуют легпромом, — 86% — собираются свернуть бизнес, если в ближайшие два года не решится проблема с документами и сертификатами на товар, — заявил Анатолий Шумченко. — Малому бизнесу осталось жить 2−3 года, если ничего не изменится.

При этом главными проблемами, которые мешают вести бизнес, предприниматели назвали «отсутствие торговли» и «законы и указы для ИП».


Один из вопросов в анкете «Перспективы»

Согласно опросу, ипэшники стали закупать больше отечественного товара — до 19% от общего объема закупок (для сравнения: в 2014 году этот показатель составлял 9%). «Но основной рынок, на котором предприниматели закупают товар, остается российский», — уточняет Анатолий Шумченко.

Женщины чаще мужчин торгуют на рынках и в торговых центрах — 63% против 37%. «У индивидуального предпринимательства женское лицо. Женщины не сдаются, а продолжают заниматься предпринимательством», — отметил лидер «Перспективы».

Возраст больше чем половины ипэшников, которые принимали участие в опросе, составляет от 45 до 64 лет (57% от общего числа опрошенных).

— Индивидуальные предприниматели стареют. Кто после нас будет работать? — задался вопросом Анатолий Шумченко.

— Те, кому 25−34 года, уже выехали из страны, в ту же Россию, а то и дальше, — предположил один из ипэшников.

К слову, именно Россию большинство ИП выбрало как лучшую страну для ведения бизнеса. Беларусь расположилась на втором месте.

Предприниматель Василий Барановский, который торгует на Червенском рынке в столице, рассказал, что «многие торговые места пустуют, а те предприниматели, которые еще торгуют, находятся в ожидании, новый товар они не завозят, а распродают остатки».

— К примеру, на всем рынке остался только один предприниматель, который торгует женской обувью. Такого раньше не было, — добавляет ипэшник.

Андрей Шестеряков торгует на Южном рынке в Гродно. По его словам, ипэшники, у которых раньше было по 2−3 торговых места, постепенно сокращают арендуемые площади.

— Предприниматели уходят из-за того, что у людей нет денег, а также из-за законов. Многие вывозят свои боксы. В том же торговом центре «Корона» в Гродно остался практически один зал, в котором торгуют легпромом ИП. Предпринимателей выдавливаются потихоньку, нет разговора о снижении арендной платы. Не нравится — уходи, — говорит Андрей Шестеряков.

По его мнению, предпринимателям нужно создать инициативную группу по сбору подписей за «народный указ».

Напомним, в конце прошлого года предприниматели представили проект «народного указа» — альтернативу президентскому указу № 222, по которому ИП должны продавать импортные товары легпрома только с сопроводительными документами. Предприниматели предлагают ввести специальный фиксированный сбор для тех, кто занимается розничной торговлей. Как предполагается, этот платеж в установленной сумме нужно уплачивать независимо от интенсивности деятельности. Для тех же ИП, которые будут продавать отечественные товары, сумму платежа предлагают понижать, а при продаже импортных вещей — повышать. Как и раньше, предприниматели также просят разрешить им работать без документов на товары. Однако власти не поддержали «народный указ» по упрощению работы предпринимателей.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Самые комфортные условия для ипэшников, по мнению общественного объединения "Перспектива", создали в Минске.

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