С первого марта контролеры в минских трамваях будут работать без форменных жилетов.

Как сообщает агенство « Минск-Новости » со ссылкой на начальника контрольно-ревизорской службы государственного предприятия «Минсктранс» Юрия Давидовича, с 1 марта контролеры в трамваях будут работать без форменных жилетов.

Несколько лет назад контролеры перешли на использование менее заметных жилетов, однако безбилетники к ним приспособились, поэтому в Минске решили перенять европейский опыт и перестать использовать форму вовсе.

Для начала нововведение коснется лишь трамваев, если же опыт окажется удачным - его перенесут также на троллейбусы. С марта все контролеры, проверяющие оплаты проезда в Минске и пригороде столицы, получат также видеорегистраторы.