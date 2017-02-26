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Контролеры будут работать «в штатском»

27.02.2017 18:23 — Разное | БДГ  
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С первого марта контролеры в минских трамваях будут работать без форменных жилетов.

Как сообщает агенство «Минск-Новости» со ссылкой на начальника контрольно-ревизорской службы государственного предприятия «Минсктранс» Юрия Давидовича, с 1 марта контролеры в трамваях будут работать без форменных жилетов.

Несколько лет назад контролеры перешли на использование менее заметных жилетов, однако безбилетники к ним приспособились, поэтому в Минске решили перенять европейский опыт и перестать использовать форму вовсе.

Для начала нововведение коснется лишь трамваев, если же опыт окажется удачным - его перенесут также на троллейбусы. С марта все контролеры, проверяющие оплаты проезда в Минске и пригороде столицы, получат также видеорегистраторы.

 
Теги: Минск
 
 
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С первого марта контролеры в минских трамваях будут работать без форменных жилетов.

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