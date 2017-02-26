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Снова в минусе. В январе предприятия активнее увольняли, чем принимали на работу

27.02.2017 18:55 — Разное | Tut.by  
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В январе предприятия уволили 44,6 тысячи человек, сообщает Белстат. При этом организации трудоустроили в прошлом месяце почти на 4,7 тысячи человек меньше, чем «ушли». Для сравнения: год назад уволенных было на 7,6 тысячи больше, чем принятых на работу, а два года назад — на 5,8 тысячи больше. В статистике не учитываются микроорганизации и малые предприятия без ведомственной подчиненности.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Активнее всего теряли сотрудников в прошлом месяце предприятия, которые занимаются водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов, ликвидацией загрязнений (уволенных оказалось на 38,1% больше, чем трудоустроенных), предоставлением прочих видов услуг (29,2%), оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и мотоциклов (25,9%), а также строительством (25,3%).

Зато в январе больше взяли на работу, чем уволили, в таких сферах, как информация и связь (+16,9%), творчество, спорт, развлечения и отдых (+13,8%), образование (+11,3%), операции с недвижимым имуществом (+10,1%), услуги по временному проживанию и питанию (+1,7%).

В прошлом году предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли на работу — на 108,1 тысячи меньше.

В январе в экономике Беларуси было занято 4 миллиона 367,2 тысячи человек. Это на 87,5 тысячи человек меньше, чем год назад.

Напомним, на начало февраля нетрудоустроенными числились 39,9 тысячи человек, или 0,9% от экономически активного населения. Это на 4,6 тысячи человек больше, чем на начало января. До этого число безработных падало с мая прошлого года.

При этом фактический уровень безработицы, по данным выборочного обследования домашних хозяйств, за 2016 год составил 5,8% от экономически активного населения.

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В январе в экономике Беларуси было занято на 87,5 тысячи человек меньше, чем год назад.

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