|
Снова в минусе. В январе предприятия активнее увольняли, чем принимали на работу
В январе предприятия уволили 44,6 тысячи человек,
Активнее всего теряли сотрудников в прошлом месяце предприятия, которые занимаются водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов, ликвидацией загрязнений (уволенных оказалось на 38,1% больше, чем трудоустроенных), предоставлением прочих видов услуг (29,2%), оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и мотоциклов (25,9%), а также строительством (25,3%).
Зато в январе больше взяли на работу, чем уволили, в таких сферах, как информация и связь (+16,9%), творчество, спорт, развлечения и отдых (+13,8%), образование (+11,3%), операции с недвижимым имуществом (+10,1%), услуги по временному проживанию и питанию (+1,7%).
В прошлом году предприятия
В январе в экономике Беларуси было занято 4 миллиона 367,2 тысячи человек. Это на 87,5 тысячи человек меньше, чем год назад.
Напомним, на начало февраля нетрудоустроенными
При этом фактический уровень безработицы, по данным выборочного обследования домашних хозяйств, за 2016 год
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе в экономике Беларуси было занято на 87,5 тысячи человек меньше, чем год назад.
|
Архив (Разное)
Комментарии