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В Беларуси вдвое сократилось вовлеченных в наркоторговлю подростков

27.02.2017 18:34 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси вдвое сократилось вовлеченных в наркоторговлю подростков

За минувший год в Беларуси вдвое сократилось количество подростков, вовлеченных в торговлю наркотиками.

"Отработанная система борьбы с незаконным оборотом психоактивных веществ вновь доказала свою действенность, - заявил заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Андрей Саладовников. - Количество совершенных преступлений снизилось на 12,3% по сравнению с 2015 годом и составило 6374. Кроме того, стражи порядка пресекли нелегальную деятельность 200 интернет-магазинов, изъяли 429,5 килограмма различных запрещенных средств, выявили 46 новых их видов".

Как отметил правоохранитель, эти достижения положительно повлияли и на количество несовершеннолетних, вовлеченных в наркоторговлю: их стало меньше. В позапрошлом году в поле зрение стражей порядка попали 536 подростков, в 2016-м - 269, сообщила пресс-служба МВД.

"Считаю, что профилактическая работа со школьниками должна стать еще более эффективной, - подчеркнул полковник милиции. - К сожалению, молодые люди, попав в сети злоумышленников, обещающих им легкие деньги, часто не думают о том, что наносят огромный вред обществу и могут понести за это суровое наказание".

Еще одно значительное достижение - снижение числа наркозависимых белорусов, а также сокращение на 30% случаев передозировок.

По словам Андрея Саладовникова, за прошедший год существенно изменились структура наркорынка: с 70% до 30% снизилась доля синтетических психотропов, наиболее разрушительно действующих на организм.

"Торговцы, ощутив их дефицит, переключаются на традиционные наркотики. Мы, в свою очередь, только за последнее время выявили лабораторию по производству амфетамина. Также в прошлом году изъяли 23,3 тонны семян мака, в ходе специальной операции «Мак» уничтожили свыше 250 тонн наркосодержащих растений", - рассказал Андрей Саладовников.

 
 
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