В субботу, 11 марта, матчем за Суперкубок Беларуси будет дан официальный старт футбольному сезону-2017. На поле стадиона ФК «Минск» (ул.Маяковского, 127/3) сойдутся борисовский БАТЭ и жодинское «Торпедо-БелАЗ». Битва чемпиона страны с обладателем кубка стартует в 15.00.



Фото: АБФФ

Пока же до нее остается немного времени, попробуем ангажировать болельщиков на визит в Ленинский район. Ведь причин провести пару часов на свежем воздухе и поболеть за участников шоу, набирается целый вагон.

Итак, суперкубок — это круто, потому что…

…большой футбол выходит из «спячки». На протяжении трех с половиной месяцев любители игры номер один практически не видели наши лучшие силы вживую. Кому-то из болельщиков, конечно, повезло подсмотреть пару тренировочных спаррингов. Иные развлекали себя «манежными» забавами с участием сборных юных возрастов. Однако в полный контакт команды отечественной «вышки» с ноября принципиально не сходились. И вот настал момент, когда представители топ-5 ступят на натуральное поле — и «зарубятся» за результат, поскольку на кону стоит не интерес, а почетный трофей. Драйва поединку добавляет и то, что сами футболисты наверняка соскучились по большой игре. А значит приложат максимум стараний, чтобы задать наступающему футбольному году позитивный тон.

…"заводское" дерби не может быть скучным. Пикантных подтекстов у противостояния более чем достаточно. Вспомнить хотя бы, как в мае именно жодинцы умыкнули у бессменного чемпиона Кубок страны. Тогда основное время закончилось нулевой ничьей, по ходу овертайма забитых голов также не наблюдалось, а в серии пенальти кипер «черно-белых» Фомичев «потащил» три удара — и впервые в суверенной истории позволил «белазовцам» завладеть трофеем.

К слову, «Торпедо» в субботнем матче будет номинальным хозяином пары — и вряд ли парням Игоря Криушенко от этого радостно. На своем поле они ни разу не обыгрывали БАТЭ, да и со взятием вражеских ворот с игры не преуспевали — сухая серия длится под полсотни минут. Поэтому любопытно понаблюдать, как Жодино возьмется ломать неприятную тенденцию.

…мотивирует новичков на яркий дебют. Одно дело — выйти в составе новой команды на рядовой матч. Другое — отметить переход на новый уровень не простой победой, а завоеванием трофея. Думается, новобранцам в обоих лагерях льстит подобная идея грандиозной премьеры. Потому от них болельщику впору ждать особенно яркого действа.

БАТЭ в межсезонье словно сделал пластическую операцию — омолодился, убрав из состава целую плеяду игроков-старожилов. На их место пришли амбициозные и голодные до побед парни из клубов-середняков. Тогда как Жодино, скорее, менял игроков по принципу «баш на баш», стараясь сбалансировать новичками и юную прыть, и опыт в равных пропорциях. Фамилии футболистов, переехавших в «Торпедо», раскручены чуть больше. А потому интересно взглянуть, сумеют ли они соответствовать этому статусу с первых же минут в новой команде.

…дарит праздник по демократичным ценам. Стадион ФК «Минск» удобен по расположению и известен гостеприимством. Здесь традиционно рады принимать до трех тысяч болельщиков, поддерживая в них энтузиазм и энергию добротным кэйтерингом и зонами активности.

АБФФ не намерена нарушать каноны — и обещает всем гостям шоу заряд бодрости в виде разнообразных развлечений и «плюшек». Кроме того, на матче любой желающий сможет приобрести атрибутику из брендовой линейки «белыя крылы», чтобы к весне обновить гардероб. Цены на все увеселения и товары будут предельно демократичные, равно как скромна и стоимость входного билета. Квиток на трибуны можно будет приобрести всего за пять рублей.

Так что, друзья, даже не сомневайтесь — и приходите на футбол. Встретим новый футбольный сезон вместе!