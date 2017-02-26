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Трамп хочет увеличить расходы на оборону

27.02.2017 19:34 — Разное | Ежедневник  
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Трамп хочет увеличить расходы на оборону

Дональд Трамп планирует увеличить бюджетное финансирование Пентагона на 54 млрд долларов. Большинство федеральных ведомств в связи с этим столкнется с сокращением финансирования.

Президент США Дональд Трамп будет добиваться увеличения финансирования Минобороны США на 54 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источник в административно-бюджетном управлении администрации главы американского государства (это управление занимается подготовкой бюджета страны для предоставления в конгресс).

 О планах по увеличению оборонных расходов также сообщают Associated Press и CNBC со ссылкой на неназванных сотрудников президентской администрации.

Сумма будет перераспределена из «необоронных» статей бюджета. Мера, отметил собеседник агентства, включает «большое сокращение иностранной помощи» - большинство федеральных ведомств столкнется с уменьшением финансирования.

По словам источника Reuters, Трамп позволит Пентагону решать самому, как потратить дополнительные деньги, пишет РБК.

 
 
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Дональд Трамп планирует увеличить бюджетное финансирование Пентагона на 54 млрд долларов. Большинство федеральных ведомств в связи с этим столкнется с...

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