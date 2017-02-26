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Дворкович: Беларусь должна за газ 600 миллионов долларов

27.02.2017 20:56 — Разное | Ежедневник  
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Дворкович: Беларусь должна за газ 600 миллионов долларов

Долг белорусских компаний за поставленный Россией газ достиг почти 600 млн долларов, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

"Считаем, что эти деньги должны быть в полном объеме выплачены", - подчеркнул Дворкович в интервью телеканалу РБК кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам вице-премьера, переговоры с белорусской стороной идут сложно. "У нас разное понимание и буквы, и духа имеющегося соглашения, разная интерпретация. Мы пытаемся найти взаимоприемлемое решение", - указал он.

"В соглашении ЕврАзЭС есть норма о постепенном переходе и создании к 2025 году единого рынка газа. Эта задача не может быть решена в одну ночь, 31 декабря 2024 года. Нужно к этому двигаться постепенно", - добавил Дворкович. Он отметил, что стороны пытаются найти общие подходы для начала формирования общего рынка.

С точки зрения российской стороны, движение к общему рынку может начаться лишь в 2018 году, пишут РИА Новости.

"Белорусские коллеги хотят более быстрого движения, чем мы считаем разумным. Но в любом случае предварительным условием любых договоренностей должна быть выплата накопленной задолженности", - резюмировал вице-премьер.

 
 
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Долг белорусских компаний за поставленный Россией газ достиг почти 600 млн долларов, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

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