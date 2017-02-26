Восьмикратного олимпийского чемпиона и мужа Дарьи Домрачевой Уле-Эйнара Бьорндалена обокрали во время перелета из Мюнхена в Хельсинки на пути в южнокорейский Пхенчхан, где 2−5 марта состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.

— Украли мои новые лыжные очки. А еще мой замечательный налобный фонарь и беспроводной динамик. Плюс лазерный аппарат, который я использую для простых лечебных процедур.

Если вы увидите человека, который гуляет в хороших лыжных очках с хорошим вечерним освещением и, возможно, хорошей музыкой — то это тот самый вор, — рассказал Бьорндален в интервью VG .

Также спортсмен сообщил, что его винтовка и 15 пар лыж все еще не прилетели в Пхенчхан.

— Винтовка сейчас в Хельсинки, лыжи вообще неизвестно где. В Хельсинки меня остановили и сказали, что в чехле для моей винтовки обнаружили какую-то жидкость. Я сказал, что это оружейное масло, и таможенники могут убедиться в этом только если вскроют чехол. Что они и сделали. Но винтовку все равно не отправили.

Главное, чтобы мне прислали винтовку и лыжи. Тогда я буду счастлив, — отметил Бьорндален.

Зато до Пхенчхана благополучно добралась белорусская жена легендарного норвежца Дарья Домрачева. Что Уле-Эйнар засвидетельствовал на своей странице в Фэйсбуке.



Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

— 4 медведя в Корее, — подписал совместное фото Бьорндален.