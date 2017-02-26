﻿ Бьорндалена обокрали по пути на этап Кубка мира в Пхенчхан. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бьорндалена обокрали по пути на этап Кубка мира в Пхенчхан

27.02.2017 21:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Восьмикратного олимпийского чемпиона и мужа Дарьи Домрачевой Уле-Эйнара Бьорндалена обокрали во время перелета из Мюнхена в Хельсинки на пути в южнокорейский Пхенчхан, где 2−5 марта состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.

— Украли мои новые лыжные очки. А еще мой замечательный налобный фонарь и беспроводной динамик. Плюс лазерный аппарат, который я использую для простых лечебных процедур.

Если вы увидите человека, который гуляет в хороших лыжных очках с хорошим вечерним освещением и, возможно, хорошей музыкой — то это тот самый вор, — рассказал Бьорндален в интервью VG.

Также спортсмен сообщил, что его винтовка и 15 пар лыж все еще не прилетели в Пхенчхан.

— Винтовка сейчас в Хельсинки, лыжи вообще неизвестно где. В Хельсинки меня остановили и сказали, что в чехле для моей винтовки обнаружили какую-то жидкость. Я сказал, что это оружейное масло, и таможенники могут убедиться в этом только если вскроют чехол. Что они и сделали. Но винтовку все равно не отправили.

Главное, чтобы мне прислали винтовку и лыжи. Тогда я буду счастлив, — отметил Бьорндален.

Зато до Пхенчхана благополучно добралась белорусская жена легендарного норвежца Дарья Домрачева. Что Уле-Эйнар засвидетельствовал на своей странице в Фэйсбуке.


Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

— 4 медведя в Корее, — подписал совместное фото Бьорндален.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восьмикратного олимпийского чемпиона и мужа Дарьи Домрачевой Уле-Эйнара Бьорндалена обокрали во время перелета из Мюнхена в Хельсинки на пути в южнокорейский...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Актер Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика