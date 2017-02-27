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"Цмокi-Мiнск" потерпели 9 поражений в 10 последних матчах Единой лиги ВТБ

27.02.2017 23:59 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели 9-е поражение в 10 последних матчах в Единой лиге ВТБ, уступив на паркете Falcon Club Арены рижскому ВЭФу.


Фото: bc-tsmoki.by

«Цмокі-Мінск» — ВЭФ — 69:72 (10:20, 21:13, 19:14, 19:25)

«Цмокі-Мінск»: Кудрявцев (17), Джойс (11 + 7 подборов + 5 передач), Милошевич (10 + 8 подборов), Тростинецкий (10 + 6 подборов), Семенюк (4 + 6 подборов); Мещеряков (9), Грэйвз (8), Лашкевич (0).

Перед поединком с рижанами белоруская команда понесла чувствительные кадровые потери — центровой Джордже Гагич перешел в турецкий «Истанбул», а защитник Джастин Грей заболел.

Минчане провалили старт первой десятиминутки, результатом чего стало 10-очковое отставание по итогам первого периода.

Во втором «драконы» ринулись догонять соперника, а в третьем даже ушли в отрыв на 8 баллов (48:40 на 27-й минуте).

На заключительную четверть команды вышли при перевесе хозяев в 5 очков (50:45). Однако провал на старте четвертого периода (0:9) перечеркнул все предыдущие усилия. И хотя в концовке минчанам удалось сократить отставание до 2 баллов, спастись «Цмокi» не смогли.

Игорь Грищук (главный тренер «Цмокі-Мінск»:):

— Хочу поздравить своих ребят, что боролись и показали характер. Думаю, и зрителям на арене понравилась игра. А если бы забросили штрафные, то был бы другой результат, — приводит слова наставника официальный сайт «драконов».

«Цмокi» с 4 победами в 17 поединках занимают 12-е место среди 13 команд, ВЭФ с 8 победами в 16 играх располагается на 6-й строке. Лидируют в турнире московский ЦСКА — 16 побед в 18 матчах, питерский «Зенит» — 15 в 18, подмосковные «Химки» — 14 в 17, краснодарский «Локо» — 13 в 17, казанский УНИКС — 11 в 18.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ белорусский клуб проведет 5 марта в гостях у «Химок», занимающих 3-е место в таблице.

 
 
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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" потерпели 9-е поражение в 10 последних матчах в Единой лиге ВТБ, уступив на паркете Falcon Club Арены рижскому ВЭФу.

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