Континентальная команда «Минск» успешно начала выступление на международной многодневной велогонке первой категории «La Tropicale Amissa Bongo»: Станислав Божков заехал в топ-3 первого этапа.





Белорусская дружина впервые принимает участие в соревнованиях UCI Africa Tour. А многодневка «La Tropicale Amissa Bongo», также известная, как «Тур Габона», является одной из самых престижных международных гонок на черном континенте.

Помимо многочисленных африканских сборных, каждый год в Габон съезжаются и сильные европейские велокоманды. Не стало исключением и 12-е издание «Тура Габона», среди участников которого значатся французские проконтинентальные команды Direct Energie и Delko Marseille Provence KTM.

Именно французы вполне ожидаемо стали главными оппонентами минчан на первом этапе, в ходе которого гонщикам предстояло преодолеть 150 км по холмистой местности.

Со старта соперники прощупали друг друга рядом атак. Разведка боем показала, что в отрыв уехать никому из конкурентов европейцы не дадут. Поэтому километров после 50 дистанции дали отъехать двум африканцам – из Эритреи и Эфиопии.

Дождь, зарядивший вечером накануне гонки, прекратился вскоре после старта. Выглянуло солнце, однако погода была нежаркой, что было на руку приехавшим из зимы европейским командам, которые внимательно контролировали друг друга и ситуацию в гонке.

Не обошлось без головной боли для спортивного директора и механика минчан. Еще на старте пришлось менять пробитое колесо Эдуарду Ворганову. Посередине гонки потребовалась замена велосипеда Евгению Соболю, которому въехал в переключатель один из африканцев. Но персонал сработал четко и оперативно.

После последней горной премии в отрыве остался один гонщик из Эритреи, его эфиопский компаньон вернулся в группу. Между тем, беглец начал наращивать свое преимущество, которое перевалило за 3 минуты. До финиша оставалось километров 30, и пелотон задергался. Французы предложили «Минску» догонять отрыв вместе. Белорусы идею поддержали и делегировали в группу преследования Евгения Соболя, который до этого закрывал все самые опасные атаки.

Отрыв ликвидировали за 15 км до финиша, и сразу же пошли атаки из группы. Однако Клименков, Головаш, Соболь и Ворганов все контролировали.

На последних трех километрах «Минск» всей командой выехал вперед. Партнеры в острой борьбе с опытным соперниками из Direct Energie и Delko Marseille по максимуму отработали заключительный отрезок на Сергея Попка и Станислава Божкова.

Финиш в небольшой подъем больше подходил Божкову, которому и доверили финишировать. Станислав заехал третьим, пропустив вперед испанца Микеля Аристи из Delko Marseille и Тони Юреля из Direct Energie.

Сергей Попок финишировал 8-м (0:00), Эдуард Ворганов – 13-м (0:00), Константин Клименков – 24-м (0:06), Евгений Соболь – 59-м (1:36), Александр Головаш – 60-м (1:36).

В генеральной классификации после первого этапа Божков идет третьим, отставая от лидера на 7 секунд.

В командном зачете у «Минска» третья позиция вслед за Delko Marseille и Direct Energie.

Завтра участников «Тура Габона» ждет еще один холмистый этап протяженностью 98 км.