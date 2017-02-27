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Два гонщика "Минска" стали призерами Кубка мира

27.02.2017 23:56 — Разное | Tut.by  
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Гонщики трековой команды велоклуба «Минск» Роман Романов и Татьяна Шаракова вошли в тройку призеров общего зачета Кубка мира по велоспорту на треке в скретче и омниуме.


На завершившемся в Лос-Анджелесе последнем этапе Кубка мира Роман Романов вышел на старт в скретче. И хотя один из фаворитов гонки выступил не слишком удачно — 17-е место, в общем зачете представитель «Минска» расположился на высокой третьей позиции.

А победа на этапе и в итоговом зачете в скретче досталась другому белорусу — Евгению Корольку, выступавшему за национальную команду.

Татьяна Шаракова обеспечила себе место в топ-3 итогового зачета Кубка мира в омниуме еще на предыдущем этапе в Кали. В Лос-Анджелесе лидер трековой команды «Минска» выступили в индивидуальной гонке преследования. До последнего квалификационного заезда Шаракова сохраняла шансы пробиться в финал и побороться за медаль, однако в итоге стала лишь пятой. На пятой позиции белоруска расположилась и в общем зачете Кубка мира в индивидуальном преследовании.

Порадовало выступление в США спринтерской команды велоклуба «Минск». Трио в составе Евгения Веремчука, Артема Зайцева и Владислава Новика наделало шороху в квалификации командного спринта, показав четвертый результат и оставив позади многих фаворитов.

В первом раунде белорусы проехали с шестым временем и не отобрались в медальные финалы. Тем не менее, шестое место на этапе и в общем зачете Кубка мира — очень достойный результат.

Неплохо выступил в Лос-Анджелесе еще один представитель «Минска» Роман Тишков. В омниуме белорус финишировал восьмым, хотя вполне мог рассчитывать если не на победу, то уж точно на место в тройку призеров. Начало получилось не очень уверенным — 12-е место в скретче. Однако затем Роман исправил ситуацию, заехав вторым в гонке темпо и третьим в гонке с выбыванием. Увы, гонка по очкам Тишкову не слишком удалась, отбросив его на восьмую позицию.

В тандеме с Евгением Корольком Роман Тишков также выступил в мэдисоне, где белорусы финишировали пятыми.

 
Теги: Минск
 
 
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Гонщики трековой команды велоклуба "Минск" Роман Романов и Татьяна Шаракова вошли в тройку призеров общего зачета Кубка мира по велоспорту на треке в скретче и...

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