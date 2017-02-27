Минское «Динамо» вернуло интригу в первый раунд плей-офф, обыграв во втором домашнем матче серии ярославский «Локомотив» — 4:2.

Команда вышла на лед, как на последнюю битву, и подарила переполненной арене незабываемые эмоции.

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