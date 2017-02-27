В Беларуси могут отменить конфискацию товаров как меру наказания предпринимателей. Об этом сегодня заявил депутат Палаты представителей Валерий Бороденя в эфире программы «Форум» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА .



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«В европейских странах конфискация отсутствует как вид наказания. Я бы оставил конфискацию транспортного средства за повторное в течение года нахождение в пьяном виде за рулем. Это работает, спасает жизни. Что касается предпринимательской деятельности, то, может быть, нам стоит подумать и исключить эту меру, а наказывать только рублем», — отметил Валерий Бороденя.

При этом директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц также согласен с необходимостью ухода от конфискации. «Надо уходить от конфискации и даже арестов, максимально упрощать законодательство», — считает он.

Сейчас в Беларуси за некоторые нарушения, которые совершают предприниматели, предусмотрена конфискация товара. К примеру, если суд признает недействительными документы на товар, которым торговал ИП, то за такое нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф до 50 базовых величин с конфискацией товаров, выручки, полученной от реализации товаров, или без конфискации.

Один из последних таких случаев произошел в Гомеле. Экономический суд Гомельской области назначил предпринимательнице Валентине Кузнецовой штраф 20 базовых величин и полную конфискацию товара на сумму около 50 тысяч долларов. Причина — документы, подтверждающие происхождение товара и выданные в России, признали недействительными.

Ипэшникам, у которых конфисковали товар, купленный в России якобы по «липовым» документам, нередко приходится доказывать свою невиновность в Верховном суде.