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Почти тысяча бульдогов пыталась установить мировой рекорд

27.02.2017 21:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Всего мероприятие собрало 950 бульдогов. Хозяева со всего мира привезли своих четвероногих питомцев, чтобы принять участие в марше.

По словам организаторов, количественной цели достичь удалось, теперь нужно ожидать результатов другой проверки — для фиксации рекорда необходимо, чтобы каждая собака была старше одного года.

 
 
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Масштабный парад английских бульдогов, собравший около тысячи собак, прошел в Мехико. Смотрите на видео, как домашние питомцы пытались попасть в Книгу рекордов...

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