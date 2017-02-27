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Почти тысяча бульдогов пыталась установить мировой рекорд
27.02.2017 21:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Всего мероприятие собрало 950 бульдогов. Хозяева со всего мира привезли своих четвероногих питомцев, чтобы принять участие в марше.
По словам организаторов, количественной цели достичь удалось, теперь нужно ожидать результатов другой проверки — для фиксации рекорда необходимо, чтобы каждая собака была старше одного года.
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Масштабный парад английских бульдогов, собравший около тысячи собак, прошел в Мехико. Смотрите на видео, как домашние питомцы пытались попасть в Книгу рекордов...
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