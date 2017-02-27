Всего мероприятие собрало 950 бульдогов. Хозяева со всего мира привезли своих четвероногих питомцев, чтобы принять участие в марше.

По словам организаторов, количественной цели достичь удалось, теперь нужно ожидать результатов другой проверки — для фиксации рекорда необходимо, чтобы каждая собака была старше одного года.