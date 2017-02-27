Определенные ограничения по проверяемому периоду установить полезно, но в проекте указа не решены более важные вопросы. Нологовые органы просто упрощают себе работу, считает эксперт.

Министерство по налогам и сборам Беларуси выносит на общественное обсуждение проект указа "Об отдельных вопросах проведения проверок и налогообложения юридических и физических лиц". Замечания и предложения МНС принимает до 3 марта.

Документ устанавливает проверяемый период налогового законодательства в пределах пяти календарных лет. Исключением станут периоды, за которые плательщиком внесены изменения или дополнения в налоговую декларацию (расчет) по налогу на прибыль, согласно которой увеличивается (возникает) сумма полученного убытка, а также за период, за который представлена налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с изменениями или дополнениями, согласно которой увеличивается сумма налоговых вычетов по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией по НДС, сообщает БЕЛТА.

Такой срок не распространяется на контроль в сфере декларирования физическими лицами доходов и имущества, поскольку действующим законодательством предусматривается контроль за соответствием доходов и расходов за десять календарных лет. Исчисление физическому лицу налога на недвижимость, земельного налога, сбора на финансирование государственных расходов, обязанность по исчислению которых возложена на налоговые органы, будет производиться не более чем за три календарных года.

"Налоговики упрощают себе жизнь"

Руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин считает проект указа полезным, но не революционным.

Полезность

Полезно установить определенные ограничения по проверяемому периоду в пять лет. Хотя, на мой взгляд, достаточно ограничиться тремя годами, поскольку именно столько длится срок исковой давности.

Документ избавляет ликвидируемые субъекты хозяйствования от ликвидационной проверки, если в течение трех лет по счетам субъектов не было движения, либо у них не было счетов. Мне представляется логичным ограничить этот срок не 36 месяцами, а календарным годом: декрет №1 предусматривает ликвидацию субъектов хозяйствования по представлению налоговых органов, если в течение 12 месяцев он не осуществлял предпринимательскую деятельность.

Если по счетам субъектов хозяйствования не было движения в течение года, то его уже надлежит ликвидировать по инициативе налоговых органов. Получается, что если налоговики ждут еще два года, то они уже игнорируют свою обязанность ликвидировать такой субъект.

Если субъект хозяйствования в течение 36 месяцев не осуществлял деятельность, не имел движения по счетам, то, скорее всего, это брошенная фирма. Ликвидируя ее, налоговая инспекция сталкивается с невозможностью проведения проверки: как проверить фирму, которой фактически уже нет? Так что налоговики просто упрощают себе жизнь – а преподносят это как заботу о бизнесе.

Налоговые органы одновременно выступает в роли и следствия, и суда, и исполнителя приговора

- Остаются нерешенными более важные вопросы. В первую очередь, речь идет о порядке наложения санкций и взыскании недоимок и штрафов по результатам проверки. На сегодняшний день санкции налагаются по решению руководителя налогового органа – лица заинтересованного, которое назначает проверку, а денежные средства со счета субъекта хозяйствования списываются в бюджет во внесудебном порядке – опять-таки по решению налоговых органов. Налоговые органы одновременно выступает в роли и следствия, и суда, и исполнителя приговора.

Руководитель субъекта хозяйствования имеет возможность обжаловать решение налоговой инспекции в вышестоящей инстанции и суде. Но сначала тебя карают, а потом ты можешь доказывать свою невиновность. Такие процессы затягиваются на год и дольше; и дальше если ты в конце концов доказываешь свою правоту – твой бизнес уже развалился.

На мой взгляд, логично было бы сохранить порядок списания денег и применения санкций во внесудебном порядке только с согласия субъекта хозяйствования. В противном случае – налоговый орган должен доказывать свою правоту в суде. При всем несовершенстве судебная система может обеспечить хоть какую-то защиту.