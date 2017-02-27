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Успеть отчитаться перед налоговой: у белорусов осталось два дня, чтобы подать декларацию

28.02.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
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До 1 марта включительно некоторым белорусам нужно отчитаться о доходах за прошлый год. Отчитаться перед налоговой нужно в том числе тем, кто продавал недвижимость или несколько машин, получал крупные подарки, заработал на сдаче квартиры больше 4947 рублей. Полный список тех, кому нужно предоставить декларацию, можно посмотреть на сайте МНС.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Подать декларацию нужно, к примеру, тем, кто в прошлом году получил подарки от физлиц, которые не являются ИП, на общую сумму больше 4947 рублей. При этом не нужно отчитываться перед налоговиками тем, кто получил подарок от близких родственников, в том числе родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, бабушек и дедушек.

Те, кто сдавал в прошлом году внаем жилые или нежилые помещения, при этом не был зарегистрирован как ИП, должен подать декларацию только в том случае, если сумма дохода превысила 4947 рублей. Эти доходы облагаются подоходным налогом по ставке 13%.

Тем, кто должен уплатить налог, но отчитается о доходах позже трех дней после дедлайна, придется заплатить штраф в 2 базовые величины (46 рублей). За каждый полный месяц просрочки дополнительно насчитывается 0,5 базовой величины. Но в общей сложности сумма штрафа не должна превысить 10 базовых (230 рублей).

Уплатить подоходный налог за прошлый год нужно до 15 марта. Если неуплаченная или неполностью уплаченная сумма превысит одну базовую величину, то предусмотрен штраф. Он составляет 15% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 0,5 базовой величины (11,5 рубля).

Декларацию нужно предоставить в налоговую инспекцию по месту регистрации. На время приема деклараций налоговики работают в будние дни до 19.00.

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Тем, кто должен уплатить налог, но отчитается о доходах позже трех дней после дедлайна, придется заплатить штраф в 2 базовые величины.

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