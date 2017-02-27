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Что изменится с 1 марта: подорожают сигареты и звонки со стационарных телефонов
С 1 марта в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет, а также подорожают звонки со стационарных телефонов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменения отразятся на кошельках белорусов.
Подорожают некоторые марки сигарет
С 1 марта
Цены на сигареты фабрики «Табак-Инвест», а также на импортные сигареты не изменятся.
Напомним, производители и импортеры могут изменять цены на свою продукцию каждый месяц.
Звонки со стационарных телефонов станут дороже
Национальный оператор связи «Белтелеком» с 1 марта
Подорожают многие тарифы на интернет byfly. К примеру, для физических лиц «Домосед старт» будет стоить 14,2 рубля в месяц (+9,2%), «Домосед XXL» — 16,5 рубля (+8,9%), «Домосед Ультра» — 22,5 рубля (без изменений), «Рекорд 10» — 15,5 рубля (+10,3%), «Рекорд 25» — 20 рублей (+9,2%).
Дороже станут и некоторые звонки со стационарных телефонов. К примеру, для физлиц дневной вызов на номер мобильного оператора будет стоить 6,1 копейки за минуту (+8,9%), звонок в Россию или Украину — 39,25 копейки (+9%).
Больше платить придется и некоторым пользователям интерактивного телевидения ZALA. К примеру, пакет «Премьера» будет стоить 7,35 рубля в месяц (+8,8%). А вот ежемесячная плата за пакеты «ZALA: все включено» и «ZALA: все включено HD» останется без изменений.
Интернет-провайдер «Атлант Телеком» также с 1 марта
Мобильный оператор life:) изменит стоимость некоторых услуг
С первого дня весны
Вырастут регулярные платежи на массовых тарифах оператора. Тариф «XS» будет стоить 3,5 рубля в месяц (+16,6%), «S» — 7 рублей (+7,6%), «M» — 8,5 рубля (+10,3%), «L» — 12,5 рубля (+7,7%), «XL» — 14,5 рубля (+11,5%).
Подорожают и крупные пакеты с трафиком LTE: плата за услугу «4G 20 ГБ» вырастет до 22,9 рубля (+15%), «4G 50 ГБ» — 36,9 рубля (+23,4%). Все новые цены опубликованы на сайте оператора.
Без изменений останутся регулярные платежи на тарифах «XXL», «Вольный life:)», «Наш life:)», «Супер life:)», а также на тарифных планах линейки Smart и для ряда других предложений. Подешевеет роуминг для абонентов, которые находятся в Великобритании, Испании, Италии, Китае, США и Туркменистане.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ожидают белорусов с 1 марта и как они отразятся на кошельках.
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