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Лайфхаки для каждого. Как экономить на интернет-покупках, не дожидаясь "черной пятницы"

28.02.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Интернет-шопинг становится все популярнее у белорусов. За прошлый год расходы на онлайн-покупки выросли на четверть. Не выходя из дома белорусы покупают практически все: от косметики и парфюмерии до стройматериалов. Чтобы сделать онлайн-шопинг еще более выгодным, мы подготовили несколько простых советов.

FINANCE.TUT.BY вместе с Банком Москва-Минск выяснил, как с умом подходить к покупкам онлайн. Напомним, в проекте «Лайфхаки для каждого» мы рассказываем о том, как грамотно экономить на своих повседневных расходах. Предыдущие выпуски были посвящены тому, как уменьшить свои траты на «коммуналку», продукты питания и личное авто.

Используйте агрегаторы по сравнению цен

Сравнивайте цены в местных и иностранных интернет-магазинах. Если кажется, что вы нашли очень заманчивое предложение, пересчитайте еще раз, чтобы понять, будет ли это так выгодно с учетом лимита в 22 евро. Напомним, нужно платить ввозную таможенную пошлину с суммы превышения и таможенный сбор.

Кроме того, наверняка нужный вам товар продается на многих сайтах. Если хотите сэкономить деньги, придется потратить время и поискать в Сети как следует. Используйте различные агрегаторы, сервисы сравнения цен или, в конце концов, прогуглите желанную покупку. Вполне возможно, что вы найдете более выгодное предложение.

Не поленитесь и проверьте несколько версий одного и того же сайта. Например, знаменитый интернет-магазин одежды Asos имеет несколько локальных версий — для России, США, Великобритании и Австралии. Случается, что на одной из версий сайта вещь может стоить чуть дешевле. А еще в таком случае есть возможность выбрать, в какой валюте будет выгоднее всего оплатить покупку.

Если вы шопитесь на популярном AliExpress, искать товар лучше на английском языке: абсурдные названия на русском только мешают в поиске, хоть и заставляют посмеяться.

Подпишитесь на рассылки, чтобы быть в курсе всех распродаж

Многие распродажи и спецпредложения легко предугадать. Например, магазины часто предлагают большие скидки в прославленную «черную пятницу» в ноябре, перед рождественскими праздниками или в конце каждого сезона. Но крупные ритейлеры порой проводят неожиданные акции на весь ассортимент или определенную категорию товаров. Например, американские интернет-магазины на 4 июля предлагают даже более существенные скидки, чем в «черную пятницу», а в день рождения Ливай Страусса распродают джинсы. Чтобы быть в курсе всех скидок, можно подписаться на имейл-рассылки или «лайкнуть» страницу магазина на Facebook или в других социальных сетях.

Ищите купоны на специальных сервисах

Во многих интернет-магазинах можно экономить с помощью купонов и промокодов. Купоны раздают по самым разным поводам. Например, предлагают скидки тем, кто покупает в магазине впервые, или устраивают акции по случаю прихода весны. Часто купоны действуют не на весь ассортимент, а только на определенные товары. Правда, использовать их нельзя, если товар и так продается на скидке.

Уследить за купонами во всех магазинах сразу практически невозможно, поэтому можно пользоваться специальными сайтами, которые мониторят акции в интернете. Например, RetailMeNot, если закупаетесь на американских сайтах, или Picodi, Cuponation, если предпочитаете российские магазины. Для браузера Google Chrome даже существует специальное расширение Honey, которое автоматически ищет для вас интересные предложения.

Не забывайте о кэшбэке

Кэшбэк позволяет получать обратно процент от каждой покупки. Деньги это, конечно, не огромные, но если покупать много, то может набежать приличная сумма. Сегодня карточки с возможностью кэшбэка предлагают с десяток белорусских банков. Размер возврата у них не превышает 2%.

Если заводить новую карточку не хочется, можно воспользоваться специальными сервисами, которые также дают возможность получать кэшбэк. Самый популярный, пожалуй, Kopikot. Правда, получить кэшбэк здесь можно только с сайтов, с которыми есть партнерское соглашение. Хорошая новость: партнерами являются более 1000 магазинов, среди которых значатся такие популярные, как AliExpress, Booking, eBay, Lamoda и другие. Средней размер кэшбэка здесь составляет 5%.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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За прошлый год расходы белорусов на онлайн-покупки выросли на четверть. FINANCE.TUT.BY подготовил несколько простых советов, чтобы сделать онлайн-шопинг еще более...

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