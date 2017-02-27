В мире современных технологий становится все сложнее "утаить шило в мешке" — в магазине за нами наблюдают видеокамеры, а наше рабочее время отсчитывает магнитный пропуск. Технический прогресс меняет нашу жизнь, но ему не всегда по силам изменить нас самих — даже зная, насколько все более "прозрачной" становится наша жизнь, многие то и дело норовят слукавить, забывая, что все тайное становится явным.

Порядочность по принуждению

"Нельзя среди них встретить ни разбоя, ни коварных убийств, ни насилий, ни кровосмешения, ни блуда, ни прочих преступлений, в которых обвиняем друг друга мы, — они преследуют у себя неблагодарность, злобу, отказ в должном уважении друг к другу, леность, уныние, гневливость, шутовство, ложь, которая для них ненавистнее чумы, " — так описал нравы соляриев — удивительных жителей города Солнца Томмазо Кампанелла в "Городе Солнца".

В 1602 году в тюрьме он мечтал об упразднении собственности, о свободе труда и творчества, которые сделают общество идеальным, потому что никто не сможет ничего себе присвоить. Однако те, кто читал "Город Солнца", наверняка, ужаснулись подробным описанием системы наказаний, на которых основывается исключительная порядочность и любовь друг к другу соляриев.

Автор понимал, что только неизбежность наказания или порицания может изменить неидеальную природную сущность человека. И за 414 лет в человеческой психологии изменилось немногое. Однако технологический прогресс все очевиднее делает ложь, обман и воровство все более бессмысленными. Сейчас объясню, что имею в виду. Скажем, еще лет 20 назад человек, потихоньку стащивший оставленную кем-то вещь на столике в сберкассе, мог быть процентов на 95 уверен: его не найдут и не заставят вернуть присвоенное.



© Sputnik Евгений Биятов НАН озвучила примерную стоимость разрабатываемого в РБ электромобиля

События в обратных пропорциях

Что мы имеем сейчас? Парень умыкнул случайно забытый телефон в банке, сообщают новостные ленты, и его по записям видеокамер вычислили и нашли едва ли не в режиме реального времени. Вариантность события и следствия изменились в обратной пропорции — в 95% случаев воришку найдут и воздадут по заслугам. Возьмет ли впредь что-то чужое человек, так глупо попавшийся? Думаю, и детям, и внукам накажет: что плохо лежит, не брать!

А помните историю с избитым контролером в Гродно? Когда наши дедушки были молоды, явка с повинной была плодом долгих мучений правонарушителя. Чуть ли не его личным подвигом. А сегодня нападавшие на работника контрольной службы при исполнении должностных обязанностей почти наверняка явятся в милицию посмотрев СМИ — ведь их личности все равно уже известны.

Недавно приятельница рассказала любопытную историю. Летом в магазине обуви крупного торгового центра купила босоножки. Отдала почти 150 рублей, как за натуральные, кожаные. На деле оказалась типичная подделка из синтетики. Как и следовало ожидать, обувь развалилась в гарантийный срок. Девушка сложила брак в коробку и отнесла обратно продавцу. Но через 15 дней вместо денег получила сообщение: хозяйка магазина умерла, правопреемников нет. Что делать? В администрации района подсказали — предъявляйте претензии поставщику. Он наряду с продавцом несет такую же ответственность.

"Претензию удовлетворить не можем, потому что указанный товар наша организация своим клиентам не отгружала", — ответил директор оптовой компании. Но тогда каким образом в минский магазин попала эта обувь? Контрабанда?

Увы, все прозаичнее. Оптовик просто не хотел возвращать деньги за брак. Но не учел важное обстоятельство. Каждая пара обуви у нас в стране маркируется контрольным идентификационным знаком с оригинальным кодом, серией, как в паспорте, и даже точной датой приобретения. Информация хранится в электронном банке данных. Когда Министерство по налогам и сборам поделилось сведениями с компетентными органами, директору ничего не оставалось, как принести извинения покупательнице и вернуть деньги.

Вот так теперь еще один человек будет знать: юлить, быть нечестным чревато. Мир уже просто опоясан видеосвязью, информационными сетями, облачными базами данных. Информационное поле становится вездесущим. Так что тайная информация может быстро стать явной.

Может, через десяток-другой лет, именно благодаря развитию науки и технологий, мы, как жители фантастического города Солнца будем преследовать у себя неблагодарность, злобу, отказ в должном уважении друг к другу, леность, уныние, гневливость и ложь, которая ненавистнее чумы… А со всем остальным у нас уже будет полный порядок.