Возможные изменения бизнес-климата необходимо начинать с образования и разработки бизнес-идеологии в условиях 21 века, заявил на радио Sputnik Беларусь экономический эксперт, заведующий кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич.

"Тот бизнес, который мы сейчас имеем, по сути бизнес из 90-х годов. Мир меняется, те же промышленные революции и автоматизация неизбежно заставят наш бизнес поменяться. И лучше это сделать по доброй воле, чем по какой-то указке извне", — отметил эксперт.

Ярошевич уточнил, что Беларусь все еще остается не слишком освоенной территорией для многих бизнесов, но в условиях неизбежной глобализации белорусские бизнесмены должны быть к ней готовы, в первую очередь, с точки зрения культуры ведения бизнеса.

При этом эксперт отметил, что нынешнее количество подзаконных актов, касающихся предпринимательской деятельности в нашей стране, чаще всего не переходит в качество.



© Sputnik/ Вячеслав Шарапов Российский профессор о последних протестах в Беларуси

"Президент совершенно справедливо сказал, что у нас несколько тысяч всяких инструкций и нормативов. Законодательный процесс у нас очевидно оторван от экономической реальности. Нет такого понятия, как оценка экономического воздействия на практике", — сказал Ярошевич.

По мнению эксперта, в принятии законов необходим некий стандарт качества. Ярошевич привел в пример недавний инцидент с введением требований об обязательной сертификации бытовой техники.

"Поднялся шум, зачем мы это делаем, если на уровне Евразийской комиссии разрабатывается стандарт. Куда мы торопимся? Зачем было поднимать этот вопрос, почему без проработки все это делается? И таких примеров у нас очень много. Каждый предприниматель и руководитель знает, сколько противоречий есть в нормативной базе", — уточнил Ярошевич.

Касаясь протестных явлений, продолжившихся в разных городах, эксперт отметил, что необходимость заниматься самозанятостью у граждан появилась еще 25 лет назад после распада СССР.

"При этом надо понимать, что наша страна отличается от других тем, что сохраняя государственное присутствие в экономике и производственный характер этой экономики, мы не создавали искусственных возможностей для более быстрого роста малого и среднего предпринимательства", — рассказал Ярошевич.

Эксперт уточнил, что современные развитые экономики делают акцент как раз на развитии услуг, а не торговли, в то время как в Беларуси в этом сегменте преобладает так называемая "серая занятость", например, кустарные мастерские по ремонту автомобилей и т.д. Все это могло бы быть официальным, если бы правила изначально были простыми, сказал Ярошевич.

Беседу с экономическим экспертом, заведующим кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеславом Ярошевичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.