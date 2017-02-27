Музей "Квантум" работает полгода, но наверняка успел влюбить себя не только детей, но и взрослых. Различные устройства, которые иллюстрируют многие "школьные" законы физики, куда больше притягивают внимание именно родителей, а не их чад. Хотя детей в музее, разумеется, тоже много. Они играют в перевернутой комнате, комнате Эймса или "избивают" друг друга из звуковой пушки.



© Sputnik / Виктор Толочко Бренд Беларуси: как продать страну туристу и инвестору

"Дети разные, есть шальные, с ними чуть сложнее. Есть дети, которые слушают, постоянно интересуются, с ними очень приятно работать. Не сказать, что я сильно устаю, но нагрузка на голосовые связки есть", — рассказал Sputnik экскурсовод музея Андрей Коваленок.

Идея музея родилась у директора, когда он путешествовал по различным городам Европы и подумал: почему не сделать музей наук и в Минске? Реализовать проект удалось спустя два года. Все устройства были сделаны в Беларуси: собиралась команда из нескольких человек, которая вместе создавала предметы.

"Самый сложный экспонат — тот, который труднее всего объяснить, придумать, как его сделать. У нас это зеркало "Гезелла" (зеркало-шпион). Я увидел его в Варшаве, но не понимал, как его сделать. Полтора месяца мы бились с командой, и когда прототип был готов, это был успех", — сообщил директор музея Илья Курашов.

Музей выполняет и вполне образовательные функции. Уже несколько школ после прохождения темы на уроке физики посещали "Квантум", чтобы закрепить теорию на практике, показать детям, как устроены те или иные физические и химические законы.