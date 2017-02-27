



Пассажирами космического корабля станут не профессиональные астронавты, а частные лица, пожелавшие совершить космический полет в качестве туристов и уже сделавшие "значительные денежные вложения".

Американская частная космическая компания SpaceX объявила о планах организовать полет двух человек к Луне, пишет ВВС .

Основатель и глава компании Илон Маск отказался назвать имена двух будущих космических туристов, сказав лишь, что они знакомы друг с другом, и что "это не кто-то из Голливуда". Уже в этом году они пройдут необходимую медицинскую проверку, после чего начнется подготовка к полету.

"Эта программа - возможность для человечества вернуться в дальний космос впервые за последние 45 лет", - считает Илон Маск.

Космический корабль для этого путешествия уже проходит испытания и в этом году совершит, как предполагается, первый непилотируемый полет.

Маск подчеркнул, что планы полета к Луне стали возможны благодаря сотрудничеству SpaceX с НАСА.

Первый полет космического корабля будет непилотируемым, второе испытание - уже с командой на борту - запланировано на вторую декаду 2018 года. Илон Маск признает, что полет к Луне - это рискованное предприятие, но уверяет, что будущие туристы полностью осознают, на что они идут.

"Конечно, они не наивны, а мы, со своей стороны, будем прилагать все возможные усилия, чтобы свести риск к минимуму. Но он все равно не нулевой", - заявил Илон Маск.

По задумке SpaceX, корабль с туристами на борту совершит облет вокруг Луны, но не будет на нее садиться.

Как рассказал Маск, его компания была готова предоставить место на корабле в первую очередь астронавтам НАСА, если бы агентство проявило заинтересованность в таком полете к Луне.

Последний раз люди летали к Луне в начале 1970-х годов. Затем НАСА решило закрыть свою лунную программу "Аполлон" из-за ее слишком большой стоимости.