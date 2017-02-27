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Как выглядит хорошо одетый мужчина
Стиль Себастьяна, героя Райана Гослинга в фильме «Ла-Ла Ленд», настолько хорош, продуман и выверен, что нам надо его обсудить. Все его костюмы можно использовать как пособие для мужчин «Как всегда и везде быть хорошо одетым». Себастьян — музыкант, который мечтает играть джаз, но вынужден играть то, что заказывают клиенты на вечеринках и в ресторанах. Он не готов мириться с тем, что джаз умирает, и одевается так, как будто живет в эпоху расцвета джаза. Его гардероб (придуманный художником по костюмам Мэри Зофрес) — это пример того, как взять в сегодняшний день лучшее из каждого десятилетия.
Темно-синий костюм
В фильме нет ни одной сцены, в которой Себастьян был бы в джинсах и футболке. Чаще всего он ходит в рубашке, брюках и блейзере. Или в ладно скроенных костюмах. Хотелось бы, чтобы у каждого мужчины в жизни случилась встреча с хорошим костюмом. С тем самым костюмом, который надеваешь и сразу чувствуешь себя стройнее, выше, прямее, увереннее и просто лучше. Если у вас, в отличие от Райана Гослинга, такая встреча еще не произошла, не отчаивайтесь и продолжайте искать.
Двухцветные туфли
Черно-белые туфли придумал Джон Лобб (тот, который основал марку John Lobb) специально для игры в крикет. Двухцветные туфли никогда не были формальной обувью. Это туфли для свободного времени, прогулок и поездок за город. Их любили очень разные люди: от
Костюм-тройка
Кто сегодня носит костюмы-тройки? Только фанаты стиля 30-х. Больше всего в этом костюме цвета корицы Себастьян напоминает
Рубашка с кубинским воротником
Считайте, что не зря начали читать этот текст. Ведь вы теперь знаете, что такое кубинский воротник. Рубашки с таким воротом были дико популярны в 50-е и практически стали их символом. Если решите примерить эту рубашку, то попадете в хорошую компанию. Ее носили
Узкие галстуки
Этот аксессуар уже из другого десятилетия — из 60-х. Молодые «
Ретроочки
Кто вообще придумал, что очки-авиаторы идут всем? Они ведь шли только Тому Крузу, когда он был моложе лет на 25. Оправа очков Себастьяна намного интереснее. Похоже на то, что в фильме он носит Persol Cellor — модель очков, придуманную в 50-х. Знаменитый режиссер Вим Вендерс носит эти очки уже полвека и даже снял о них
Винтажные часы
Было бы странно, если бы при всей любви к вещам с историей Себастьян носил Apple Watch. Он их и не носит. А на руке у него — винтажные Omega с кожаным ремешком. В винтажных часах самое главное две вещи. Во-первых, они должны быть сделаны в Швейцарии. Во-вторых, часы должны быть механическими, потому что только собранный вручную механизм имеет ценность.
Олдтаймер
Естественно, машина у нашего героя тоже непростая — вишневый Buick Riviera начала 80-х годов. Идеальный автомобиль, чтобы ездить по Лос-Анджелесу с любимой девушкой, слушать джаз, мечтать и встречать рассветы.
Себастьян — это Джеймс Бонд наоборот. Ничего нарочитого и слишком модного, никаких дорогущих часов и последних марок автомобилей, никаких навороченных гаджетов. Его стиль — тоньше, сложнее, интеллектуальнее и, как ни странно, в сто раз современнее стиля агента 007. Да, в его гардеробе полно отсылок ко всем десятилетиям XX века, но Себастьян при этом выглядит очень современно. Наверное, потому что в его образе нет никакого мачизма и ничего брутального, никакой демонстрации богатства и никаких «статусных» вещей. Зато есть главное — ирония, игра и легкое отношение к себе.
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Как Райан Гослинг в фильме "Ла-Ла Ленд".
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