В новой подборке трейлеров от AFISHA.TUT.BY можно увидеть российский молодежный сериал о писателе-классике, трейлер восьмой части «Форсажа», который больше походит на музыкальный клип, а еще Ридли Скотт выложил кусок из предстоящего фильма о Чужом…

«Форсаж 8»

Премьера в мире: с 12 апреля 2017 г. Режиссер: Ф. Гэри Грей Актеры: Шарлиз Терон, Дуэйн Джонсон, Вин Дизель, Джордана Брюстер, Джейсон Стэйтем, Скотт Иствуд

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Франшизе «Форсаж» уже пора начать иронизировать над собой, как этим занимаются актеры-пенсионеры в проекте «Неудержимые». Однако Вин Дизель и команда упорно делают вид, что у них все по-взрослому. Будете смотреть новый тизер, не перепутайте его с музыкальным клипом.

«Чужой: Завет»

Премьера в мире: с 10 мая 2017 г. Режиссер: Ридли Скотт Актеры: Майкл Фассбендер, Джеймс Франко, Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Гай Пирс

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Ридли Скотт мог бы и вовсе не пиарить сериал о Чужом: этот образ, пожалуй, никогда не потеряет своих фанатов. Правда, качество фильмов с каждым разом все хуже и хуже, но зарабатывать деньги и кормить семью ведь надо.

«Гоголь»

Премьера в мире: с августа 2017 г. Режиссер: Егор Баранов Актеры: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко

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Россияне делают телесериал про молодого Гоголя, который едет в село Диканька разобраться в жутких и таинственных событиях, а именно — убийстве девушек. Прежде чем 8-серийный сериал попадет на ТВ, его в виде полнометражного фильма выпустят в кинотеатры.

«Меч короля Артура»

Премьера в мире: с 23 марта 2017 г. Режиссер: Гай Ричи Актеры: Чарли Ханнэм, Кэти МакГрат, Джуд Лоу, Гермиона Корфилд, Аннабелль Уоллис

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Трудно сказать, чего общественность ждет больше, нового проекта Гая Ричи, выходящего в марте, или просто весны. Трейлер картины зритель плюсует, но некоторые наверняка скучают по серому Лондону из ранних фильмов британца.

«Стратегия Оппенгеймера»

Премьера в мире: с 3 сентября 2017 г. Режиссер: Джозеф Седар Актеры: Ричард Гир, Лиор Ашкенази, Майкл Шин, Шарлотта Генсбур, Дэн Стивенс

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Ричард Гир еще снимается в кино. Именно это главная новость, а вовсе не трейлер предстоящей драмы про «отца атомной бомбы». AFISHA шутит. Фильм должен выйти увлекательным, ведь его снимает израильтянин Джозеф Седар, известный хорошим проектом «Сноска» («Примечание»).

«Конг: Остров черепа»

Премьера в мире: с 8 марта 2017 г. Режиссер: Джордан Вот-Робертс Актеры: Том Хиддлстон, Кори Хоукинс, Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Цзин Тянь, Тоби Кеббелл

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Всем женщинам к 8 Марта Голливуд дарит чудесный фильм про гигантскую обезьяну и, конечно, великую историю любви. Впрочем, картина манит и прекрасным актером. Том Хиддлстон в ролике как раз рассказывает о фильме.

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