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Трейлеры, которые вы могли пропустить за неделю: Меньшиков расследует убийства в сериале "Гоголь"
В новой подборке трейлеров от AFISHA.TUT.BY можно увидеть российский молодежный сериал о писателе-классике, трейлер восьмой части «Форсажа», который больше походит на музыкальный клип, а еще Ридли Скотт выложил кусок из предстоящего фильма о Чужом…
«Форсаж 8»
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Франшизе «Форсаж» уже пора начать иронизировать над собой, как этим занимаются актеры-пенсионеры в проекте «Неудержимые». Однако Вин Дизель и команда упорно делают вид, что у них все по-взрослому. Будете смотреть новый тизер, не перепутайте его с музыкальным клипом.
«Чужой: Завет»
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Ридли Скотт мог бы и вовсе не пиарить сериал о Чужом: этот образ, пожалуй, никогда не потеряет своих фанатов. Правда, качество фильмов с каждым разом все хуже и хуже, но зарабатывать деньги и кормить семью ведь надо.
«Гоголь»
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Россияне делают телесериал про молодого Гоголя, который едет в село Диканька разобраться в жутких и таинственных событиях, а именно — убийстве девушек. Прежде чем 8-серийный сериал попадет на ТВ, его в виде полнометражного фильма выпустят в кинотеатры.
«Меч короля Артура»
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Трудно сказать, чего общественность ждет больше, нового проекта Гая Ричи, выходящего в марте, или просто весны. Трейлер картины зритель плюсует, но некоторые наверняка скучают по серому Лондону из ранних фильмов британца.
«Стратегия Оппенгеймера»
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Ричард Гир еще снимается в кино. Именно это главная новость, а вовсе не трейлер предстоящей драмы про «отца атомной бомбы». AFISHA шутит. Фильм должен выйти увлекательным, ведь его снимает израильтянин Джозеф Седар, известный хорошим проектом «Сноска» («Примечание»).
«Конг: Остров черепа»
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Всем женщинам к 8 Марта Голливуд дарит чудесный фильм про гигантскую обезьяну и, конечно, великую историю любви. Впрочем, картина манит и прекрасным актером. Том Хиддлстон в ролике как раз рассказывает о фильме.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит
Для участия вам необходимо:
1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android
2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»
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В новой подборке трейлеров можно увидеть российский молодежный сериал о писателе-классике и трейлер восьмой части "Форсажа", который больше походит на музыкальный...
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