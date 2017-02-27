



Мебель можно назвать главой дома. Она создает уют, делает жизнь удобной, гармонично заполняет пространство квартиры. Главные требования к ней - функциональность, надежность и долговечность. Как сделать качественную корпусную мебель, а не потратить все деньги на бесполезный набор ящиков, команде TAM.BY рассказал эксперт розничной сети магазинов «Папа Карло» Юрий Королюк.

C чего начать?

Визуализация

Для начала визуализируйте свою идею. Возможно, вы нашли проект в интернете или видели его у знакомых. Скачиваем, фотографируем, распечатываем, вешаем перед глазами. Главное, чтобы проект всегда был на виду. Так шанс отойти от желаемого сводится к минимуму.

Чтобы окончательно убедиться в том, что вы знаете, чего хотите, задайте себе несколько вопросов:

Как должно выглядеть изделие? Сколько оно должно служить? Какую функцию выполнять? Каким функционалом вы точно не готовы пожертвовать? Сколько, по-вашему, должно стоить это изделие?

В идеале, запишите ответы на эти вопросы и через сутки перечитайте. Если мнение не изменилось, приступайте к следующему этапу.





Формирование бюджета

Теперь формируем бюджет. Стоимость мебели зависит от качества и стоимости фурнитуры и материалов, встраиваемой бытовой техники, работы сборщика и (или) дизайнера, расходов на доставку, внутренний ремонт помещения.

К сожалению, сэкономить получится либо за счет качественных характеристик и функционала комплектующих, либо за счет стоимости работы посредников. Очевидно, что без надежных фасадов и фурнитуры долговечной мебели не получится. Но взять на себя функции дизайнера или сборщика вам вполне по силам. Идем дальше.

Заказ мебели на стороне





Мебель можно заказать в специализированном салоне или у частного дизайнера. Если решили не скупиться на его услуги, для начала ознакомьтесь с 3D-проектом мебели. Проверьте отвечает ли он требованиям функциональности, вписывается ли мебель в нужные размеры.

Не забывайте, что красивый внешний вид - это далеко не все. Обратите внимание на материалы и комплектующие. Часто мебельный салон, где в штате есть дизайнер, предлагает изготовить мебель из тех материалов, которые есть у них. Необязательно соглашаться на это. Вы можете пригласить дизайнера сходить с вами в специализированный центр и там вместе с консультантом выбрать необходимые материалы и фурнитуру.

Это касается и сборщика мебели. Проект вы разрабатываете сами, но реализовывает его специалист. Возьмите мебельщика в салон-магазин и покажите понравившиеся вам материалы и комплектующие. Так вы узнаете точную стоимость товаров и избежите возможных проблем, связанных с неоправданными ожиданиями.

Также на месте можно узнать о послепродажном сервисе, гарантиях, правилах ухода за вашим изделием, а при комплексном заказе материалов и комплектующих часто есть возможность получить существенную скидку.

Как создать проект самостоятельно?

Теперь о самом интересном. Отказываемся от дизайнеров и сторонних фирм и делаем все сами. Можете поискать друзей и знакомых с опытом проектирования мебели, почитать информацию в интернете. Такая подготовка точно лишней не будет.

В сети есть масса онлайн-сервисов и программ для проектирования корпусной мебели. Новичкам рекомендуют начинать с программы Pro100. Ею легко пользоваться, есть встроенные библиотеки фурнитуры и материалов, можно увидеть проект с разных ракурсов в 3D-режиме.

Из онлайн-помощников наш эксперт советует Blum Easy Assembly. Эта программа доступна как на компьютере, так и на смартфоне и планшете.

Выбираем составляющие будущей мебели

Проект готов. Можно идти в магазин за материалами и комплектующими. Мы постараемся рассказать немного о каждом из них.

Корпус





Как правило, любой корпус делается из ламинированной ДСП (древесно-стружечная плита). Его толщина, в большинстве случаев, 18 мм и 16 мм. Задняя стенка корпуса закрывается ламинированной ДВП (древесно-волокнистая плита) 4 мм толщиной. В Европе отдают предпочтение корпусам из МДФ. Этот материал экологичнее, хотя и дороже.

Столешница





Техническое название – постформинг. Столешницы выбирают для кухонь, подоконников и прочей мебели, где нужна красивая основа с ламинацией. Толщина материала, как правило, 28 и 38 мм, а ширина 600 мм. Всегда выгоднее брать столешницу в распил. Так не придется переплачивать за лишние сантиметры, а иногда и метры.

Фасады





Фасад может быть, как из ламинированной ДСП, так и на основе МДФ (древесно-волокнистая плита средней плотности), покрытой специальным пластиком, пленкой или краской.

Фурнитура для выдвижных ящиков





Ее существует великое множество. Но главный совет от экспертов: хотите рационально использовать имеющееся пространство – обратите внимание на выдвижные системы. Вряд ли хозяйка на кухне помнит, что у нее находится в глубине распашного шкафчика, да и достать что-то из него проблематично. А вот в выдвижных – все как на ладони. Это очень удобно. Хотя в некоторых случаях выдвижные системы отлично комбинируют с распашными.

Фурнитура для распашных ящиков





Речь пойдет о петлях, но не о рояльных, известных в советские времена, а о шарнирных. Они сейчас более популярны. Рекомендуем использовать петли известных брендов с функцией быстрого съема «на защелках», а также с 3D-регулировкой фасада и с функцией плавного закрывания и открывания при нажатии, если фасады без мебельных ручек.

Фурнитура для верхних ящиков





Это разного вида фурнитура, большая часть которой - подъемные механизмы. Они пришли на смену газовым, которые и сейчас есть в продаже. Но разница в работе и долговечности между ними колоссальная. Подъемные механизмы качественных брендов могут служить десятками лет, не теряя функциональности. Они оснащены системой плавного закрывания и открывания через нажатие, а также механическими и электронными системами закрывания.

Лицевая фурнитура





Большую часть этого сегмента составляют мебельные ручки и крючки-вешалки. Разнообразие на рынке фурнитуры широкое. Существуют даже модели, которые препятствуют распространению бактерий. Это специальная серия для медицинских заведений и детской мебели. Чтобы не потеряться в выборе, возьмите на заметку 2-3 модели мебельных ручек, которые понравились по удобству и дизайну, так будет проще определиться с выбором в будущем.

Крепежная фурнитура





Тщательно выбирайте данный вид фурнитуры, особенно для верхних ящиков и навесных зеркал. Спрашивайте у консультантов, какой вес выдерживают крепежи и всегда берите с запасом по максимально допустимой нагрузке. Рекомендуем использовать в проектах европейские бренды – на безопасности не стоит экономить.

Фурнитура для шкафов и подвесных дверей





Это отдельный вид фурнитуры, с помощью которой вы сможете реализовать любой проект – сделать гардеробную, сконструировать шкаф-купе, шкаф с дверью-гармошкой, закрыть любую нишу или проем. Главное, определитесь со способом открывания двери.

Где найти выбранные составляющие?





В профильных центрах продаж, которые помогут с выбором фурнитуры, материалов, аксессуаров и прочих комплектующих для проекта. Также там можно подобрать необходимые «полуфабрикаты» для мебели, получить консультацию специалиста.

На месте вам окажут услуги по раскрою материалов под нужный размер. Вы сможете заказать фасад, подобрать необходимую фурнитуру и рассчитать примерную стоимость будущей мебели. Рекомендуем начать работу над проектом с похода в такой центр.

На чем можно сэкономить без потери качества?

На лицевой фурнитуре. Теоретически можно купить мебельные ручки подешевле или отдать предпочтение мебели без них. Все зависит от дизайн-проекта.

На работе по сборке, при условии, что вы готовы ошибаться, но делать все самостоятельно.

А вот на подъемных механизмах, системах выдвижения и крепежной фурнитуре экономить не стоит. Это скажется на функциональности проекта. Плюс восстановить поврежденные при падении шкафчики, полки и их содержимое обойдется дороже.

Материал подготовлен командой проекта TAM.BY при информационной поддержке сети магазинов мебельной фурнитуры «Папа Карло» .