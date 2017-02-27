В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на apr@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



bigmir.net

— Сразу на нескольких коллег моего мужа завели дело по ч.2 ст. 433 за принятие какого-то незаконного вознаграждения. Муж какое-то время ходил на допросы свидетелем. В очередной такой поход следователь ему сказал, что против него кто-то дал показания. В итоге мужа тоже сделали подозреваемым и тоже по ч.2 ст. 433. Никаких вознаграждений он не приносил, мы, как и все, жили от зарплаты до зарплаты. Но толком подробностей от мужа — что у них там происходило, я добиться не могу. Он меня все время успокаивает, говорит, что это ошибка и скоро все уладится.

Но вопрос в том, что на сегодняшний день на свободе остаются только мой муж и еще одна девушка, все остальные уже в СИЗО. И мужу сказали, что раз он теперь тоже подозревается, то и с ним надо решать этот вопрос. Я очень боюсь, что его тоже заберут в СИЗО. Он там не выдержит. У него и здоровье не то, и он мягкий такой, спокойный, он сломается там, говорить даже не о чем. И я уверена, что он на самом деле не виноват, просто нужно время, чтобы это выяснилось. А пока это выяснится, так он уже другим человеком станет.

Что мы можем в этой ситуации сделать, чтобы затормозить решение вопроса с СИЗО? Может, подойти к следователям и попросить их, все объяснить, или документ какой написать, или к начальству сходить — что? Помогите, времени у нас немного.

Комментарий адвоката:

— Прежде всего обращаю ваше внимание, что я отвечаю на поставленный вами вопрос только на основании той информации, которую вы посчитали необходимым изложить в своем обращении.

Как усматривается из обращения, вашего супруга подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 433 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК Республики Беларусь).

Также в обращении вы указываете, что в ближайшее время будет решаться вопрос о применении в отношении вашего супруга меры пресечения.

Справочно: согласно ч.1 ст. 116 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК Республики Беларусь), меры пресечения — это принудительные меры, применяемые к подозреваемому или обвиняемому для предотвращения совершения ими общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным законом, или действий, препятствующих производству по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения приговора.

На мой взгляд, ваше обращение за юридической помощью носит очень своевременный характер, поскольку, как известно, проблему проще предупредить, чем ликвидировать ее последствия.

Как вы указываете в своем обращении, существует вероятность того, что ваш супруг будет заключен под стражу, т.е. в отношении него будет избрана наиболее строгая мера пресечения.

Необходимо отметить, что заключение под стражу — далеко не единственная мера пресечения, которая может быть применена в отношении подозреваемого или обвиняемого. Как усматривается из ч.2 ст. 116 УПК Республики Беларусь, вместо нее могут быть применены следующие меры пресечения:

подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; передача лица, на которое распространяется статус военнослужащего, под наблюдение командования воинской части; отдача несовершеннолетнего под присмотр; залог; домашний арест.

Следует знать, что по общему правилу, заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется лишь в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет (ч.1 ст. 126 УПК Республики Беларусь).

Справочно: санкция ч.2 ст. 433 УК Республики Беларусь предполагает возможность назначения наказания в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Таким образом, в данной части применение в отношении вашего супруга меры пресечения в виде заключения под стражу будет соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Беларусь. В связи с чем в рассматриваемой ситуации заключение под стражу следует рассматривать как реальный, допустимый вариант развития событий.

Для того чтобы избежать применения в отношении вашего супруга данной меры пресечения, я рекомендую обратиться к лицу, ведущему уголовный процесс в отношении вашего супруга, с письменным ходатайством о применении меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Следует знать, что право участников уголовного процесса обращаться в орган, ведущий уголовный процесс, с ходатайствами закреплено статьей 135 УПК Республики Беларусь.

Обращаю ваше внимание, что ходатайство о применении меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, должно быть подготовлено и подано в орган, ведущий уголовный процесс, либо от имени вашего супруга, либо от имени избранного им защитника. Необходимо отметить, что в соответствии с ч.2 ст. 44 УПК Республики Беларусь, в качестве защитников в уголовном процессе на стадии предварительного расследования дела участвуют только адвокаты. В этой связи вы, не будучи участником данного процесса, не вправе обратиться с подобным ходатайством.

Далее необходимо отметить, что исходя из смысла ч.1 ст. 136 УПК Республики Беларусь, заявление ходатайств возможно в любой стадии уголовного процесса.

Важно: ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству невозможно, оно должно быть разрешено не позднее трех суток с момента его заявления (ч.1 ст. 137 УПК Республики Беларусь).

Относительно содержания ходатайства о применении меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, необходимо отметить следующее.

В силу ч.1 ст. 117 УПК Республики Беларусь меры пресечения (в том числе и самая строгая из них — заключение под стражу) могут применяться органом, ведущим уголовный процесс, лишь в том случае, когда собранные по делу доказательства дают достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый могут:

скрыться от органа уголовного преследования и суда;

воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела или рассмотрению его судом, в том числе путём: оказания незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе, сокрытия или фальсификации материалов, имеющих значение для дела, неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего уголовный процесс;

совершить предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние;

противодействовать исполнению приговора.

Поэтому в ходатайстве следует подчеркнуть, что у органа уголовного преследования отсутствуют основания полагать, что подозреваемый (обвиняемый) может совершить вышеуказанные действия. Необходимо также обратить внимание, что, напротив, подозреваемый (обвиняемый) исправно является по вызовам органа, ведущего уголовный процесс; дает полные и правдивые показания; иными доступными ему средствами способствует расследованию преступления.

Далее, в соответствии с ч.2 ст. 117 УПК Республики Беларусь, при решении вопроса о необходимости применения меры пресечения к подозреваемому или обвиняемому должны учитываться также:

характер подозрения или обвинения;

личность подозреваемого или обвиняемого;

их возраст и состояние здоровья;

род занятий;

семейное и имущественное положение;

наличие постоянного места жительства;

иные обстоятельства.

Каждое из перечисленных выше обстоятельств я рекомендую по возможности проанализировать в ходатайстве с точки зрения того, что в данной конкретной ситуации заключать подозреваемого (обвиняемого) под стражу не следует. Так, например, в своем обращении вы указываете, что у вашего супруга есть проблемы со здоровьем. Данную информацию в обязательном порядке необходимо отразить в ходатайстве и подтвердить соответствующими медицинскими документами, приложив их к ходатайству. Аналогичным образом необходимо дать анализ иным перечисленным выше пунктам, т.е. привести доказательства и (или) аргументы, свидетельствующие о необходимости избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Мой личный совет: принимая во внимание сложившуюся ситуацию и возможность заключения вашего супруга под стражу, ему необходимо незамедлительно предпринять активные действия, направленные на свою защиту.

Во-первых, вашему супругу следует собрать как можно больше характеризующего материала, после чего самостоятельно либо при помощи защитника подготовить и подать ходатайство о применении меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Во-вторых, вашему супругу в целом следует сформировать свою позицию по делу и отстаивать ее перед следствием. К сожалению, из обращения не усматриваются фактические обстоятельства возбужденного в отношении вашего супруга уголовного дела, в связи с чем у меня отсутствует возможность дать вам совет в данной части.

Тем не менее, на мой взгляд, в сложившейся ситуации бездействие недопустимо.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: изучив представленные документы, ознакомившись с материалами уголовного дела и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками ситуации, изложенной в обращении, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет возможности достижения наиболее благоприятного результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы (заявления, жалобы, ходатайства и проч.), выступит в качестве защитника на всех стадиях уголовного процесса.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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