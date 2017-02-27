



Обувь — довольно капризная часть гардероба. Если, например, пальто вы просто можете повесить в шкаф, позаботившись лишь о том, чтобы ему не навредила моль, то в случае с ботинками это не сработает. TAM.BY рассказывает, как сохранить любимую пару до следующего года.

Во-первых, обувь весьма чувствительна к температуре и не выносит длительного контакта с прямыми солнечными лучами. Во-вторых, она боится влажного воздуха, а многомесячное заточение в плохих условиях может гарантировать ей путевку в мусорный ящик. В-третьих, легкомысленно брошенная в коробку без специальной подготовки, она может поцарапаться, потерять форму и покрыться складками.

Шаг первый: моем и чистим

Перед тем как отправить обувь в длительную спячку, нужно о ней достойно позаботиться. Для начала помойте ее, удалите всю грязь и солевые налеты, которые могли пробраться в микротрещины. Мыть обувь можно как обычной водой, так и специальными шампунями и пеной.





Существует много домашних средств для ухода за обувью из разных материалов. Например, белую или светлую кожу помогает очистить теплый раствор стирального порошка, смесь молока и взбитого белка. Также со своей задачей хорошо справится холодное молоко, разрезанная луковица и сок лимона.

Замшевую обувь, кроме специализированной химии, можно чистить раствором из нашатырного спирта и воды в пропорции 1 к 4. Коричневую замшу помогает сохранить щетка, смоченная в кофейной гуще.

Лаковую обувь, в свою очередь, оберегает яичный желток, вазелин и глицерин.

После того как вы удалили грязь или солевой налет с большей части поверхности обуви, позаботьтесь о труднодоступных местах, например, о стыке подошвы с подъемом или о механизме замка. До таких укромных уголков проще добраться с помощью зубной щетки. И не забудьте промыть подошвы.

Шаг второй: несем в ремонт





Следующий пункт проводов зимней обуви на каникулы — мастерская по ремонту . Хорошо, если ваши ботинки и сапоги безболезненно пережили схватку с влагой, морозом и тротуаром. Но в случае повреждений, устранить их лучше заранее, не дожидаясь следующего сезона, когда этим придется заниматься второпях. Замените стесавшиеся каблуки, устраните дефекты, которые лишают обувь водонепроницаемости. Замените шнурки — они тоже имеют свойство изнашиваться.

Шаг третий: обрабатываем

После того как привели обувь в порядок, но еще не заперли в шкаф, обработайте ее специальным кремом или спреем, в зависимости от материала. Кожу, например, вполне можно смазать скипидаром или касторкой — проверенными временами средствами. Не забудьте в конце протереть обувь хлопковой или флисовой тканью. А металлические элементы смажьте вазелином.





Важно помнить не только о наружных частях ботинок, но и о внутренних. Просушите обувь, достаньте стельки, которые хранить лучше отдельно, чтобы не появилась плесень. Если среди материалов внутреннего убранства есть мех, нелишним будет положить туда тряпочку, пропитанную нафталином или специальными сухими духами от насекомых.

Шаг четвертый: заботимся о форме

А чтобы обувь сохранила форму, можно вспомнить дедовский метод: забить ее свернутыми газетами или ненужными тканями, либо подойти к делу серьезнее и запастись профессиональными высокотехнологичными распорками.

Еще один способ, о котором мало кто знает. Набейте носок наполнителем для кошачьего туалета. Это одновременно помогает сохранить форму обуви, а заодно избавляет ее от возможного неприятного запаха.

Шаг пятый: упаковываем

Наконец, дело за малым — грамотно упаковать. Для того чтобы не допустить механических повреждений, потертостей и царапин, обувь можно завернуть в бумагу или между правым и левым ботинками положить синтетическую или хлопковую ткань. Еще один действенный вариант — старые капроновые чулки.





Затем поместите обувь в коробку или в герметичные пластиковые контейнеры, чтобы обезопасить от моли. Если храните несколько пар в одной коробке или чемодане, позаботьтесь о том, чтобы разные комплекты были бережно завернуты и не наносили друг другу повреждений. Высокие сапоги лучше положить в большую коробку, чтобы не деформировать голенище.

Хранить обувь можно в шкафу, если есть свободное пространство. Или поместить коробки в темное и нежаркое место — под кровать, например. Но точно не у батареи. Лоджия или балкон тоже будут плохим выбором: большие колебания температур и влажность — главный враг кожаной и замшевой обуви.

Готово! Благодаря советам TAM.BY , следующей осенью или зимой вы найдете свою обувь в хорошем состоянии и сможете избежать внеплановых трат.